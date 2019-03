Pista lunga | finali di Coppa del Mondo | Lollobrigida sul podio stagionale della Mass Start

Aeroporto di Foggia - MIT rilascia SIEG e AdP da il via a progetto prolungamento Pista : Via libera dal Mit per l'Aeroporto di Foggia con la concessione del SIEG al progetto di prolungamento della pista. Con il rilascio del nulla osta per lo svolgimento del "Servizio di Interesse ...

Pista lunga - Mondiali Allround di Calgary : Giovannini e Lollobrigida i migliori azzurri : Pista lunga, si sono conclusi iMondiali Allround di Calgary, Giovannini e Lollobrigida hanno ottenuto un quattordicesimo posto Due giorni intensissimi su uno dei ghiacci più veloci del pianeta. Si sono chiusi all’Olympic Oval di Calgary, in Canada, i Mondiali Allround di Pista lunga con quattro azzurri impegnati in gara. Francesca Lollobrigida(Aeronautica Militare) e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) sono stati i migliori atleti ...

Pista lunga - Calgary ospita i Mondiali allround : quattro azzurri impegnati sul ghiaccio canadese : Domani e domenica sul ghiaccio canadese dell’Olympic Oval impegnati quattro azzurri della Nazionale del d.t. Marchetto: Lollobrigida, Giovannini, Betti e Malfatti Week-end di grande spettacolo a Calgary dove scatta domani la due giorni dei Mondiali allround di Pista Lunga. Sul ghiaccio canadese dell’Olympic Oval va in scena uno degli ultimissimi appuntamenti della stagione, certamente tra i più attesi, con anche ...

Pista lunga – Mondiali sprint : Bosa chiude 21° ad Heerenveen : In Olanda, nella rassegna iridata dedicata agli sprinter, il trentino, unico azzurro in gara, si piazza a ridosso della top 20 Si chiude al 21° posto la corsa di David Bosa ai Mondiali sprint 2019 di Pista Lunga. Sul ghiaccio della Thialf Arena di Heerenveen , in Olanda, il pattinatore trentino delle Fiamme Oro, unico atleta azzurro in gara e ieri 23° parziale dopo due prove, ha recuperato oggi due posizioni grazie alla seconda ...

Pista lunga – Mondali Sprint : al via in Olanda la due giorni di rassegna iridata : Ad Heerenveen da domani al via la due giorni della rassegna iridata dedicata ai pattinatori più veloci del pianeta. Sul ghiaccio anche David Bosa, unico azzurro in gara Vanno in scena domani e domenica ad Heerenveen, in Olanda, i Mondiali Sprint 2019 di Pista Lunga, uno degli ultimi appuntamenti di questa ricchissima stagione post olimpica. Sul ghiaccio della Thialf Arena in gara i migliori Sprinter del pianeta pronti a sfidarsi sulle due ...

Domani al via i Mondiali sprint di Pista lunga con l'azzurro Bosa : Appuntamento iridato per gli sport del ghiaccio. Vanno in scena Domani e domenica ad Heerenveen, in Olanda, i Mondiali sprint 2019 di pattinaggio pista lunga, uno degli ultimi appuntamenti di questa ricchissima stagione post ...

Aeroporti - allungamento della Pista di volo a Foggia : L'Aeroporto Gino Lisi di Foggia non è passato nel dimenticatoio. Prova ne è che, nel pomeriggio di lunedì 18 febbraio, al termine di un sopralluogo nello scalo, il presidente della Regione Puglia, ...

Pista lunga – Mondiali Junior al via : inizia lo spettagolo a Baselga di Pinè : Da domani in Trentino comincia la tre giorni della rassegna iridata di categoria con la Nazionale degli allenatori Fabris e Rigoni a caccia di medaglie C’è grande attesa sull’altopiano di Pinè per la 48ª edizione dei Campionati Mondiali Junior di Pista Lunga in programma da venerdì 15 a domenica 17 a Baselga. Un evento di primissimo livello – con la bellezza di 130 pattinatori al via provenienti da 24 diverse nazioni – che ...

Mondiali Pista lunga Inzell – Doppio 4° posto nelle Mass Start per Giovannini e Lollobrigida : In Germania, nell’ultima giornata della rassegna iridata sulle singole distanze, tanta sfortuna per la Nazionale italiana con Giovannini e Lollobrigida che chiudono ai piedi del podio nella prova più attesa A testa alta ma con l’amaro in bocca. L’ultima giornata dei Mondiali su singole distanze di Inzell, in Germania, porta in dote due medaglie di legno per l’Italia del direttore tecnico Maurizio Marchetto. I due ...

Pista lunga – Mondiali di Inzell - Ghiotto sesto nei 10.000 metri : In Germania, nella terza giornata della rassegna iridata sulle singole distanze, il vicentino delle Fiamme Gialle chiude a un passo dalla top five con Malfatti 9°. Domani il gran finale con le Mass Start Sulla sua distanza preferita, quei 10.000 metri di cui è primatista italiano da novembre 2017, nella terza giornata dei Mondiali su singole distanze di Inzell Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) sfodera una bella performance e si guadagna ...

Pista lunga – Mondiali Inzell : l’Italia del Team Pursuit maschile 6ª : In Germania, nella seconda giornata della rassegna iridata sulle singole distanze, il terzetto azzurro formato da Giovannini, Malfatti e Niero termina a ridosso della top five, a meno di tre secondi dal podio Un’altra prestazione maiuscola, un altro piazzamento di prestigio. Dopo il quarto posto di ieri del Team Sprint femminile, oggi, nella seconda giornata di gare dei Mondiali su singole distanze di Inzell, ...

Pista lunga – Coppa del Mondo Jr : tutto pronto a Baselga di Pinè : Parte domani in Trentino la due giorni del terzo ed ultimo appuntamento del circuito internazionale di categoria con al via anche l’Italia degli allenatori Fabris e Rigoni tutto pronto sull’altopiano di Piné per ospitare due tra i più importanti eventi internazionali del pattinaggio di velocità: domani e domenica andrà in scena la finale della Coppa del Mondo Junior (under 19) e Neo Senior(under 23) mentre da venerdì 15 a ...

Pista lunga – Mondiali di Inzell : il team sprint azzurro ai piedi del podio : In Germania, nella prima giornata della rassegna iridata sulle singole distanze, il terzetto femminile azzurro chiude al 4° posto Prime fiammate azzurre nella giornata d’esordio dei Mondiali su singole distanze di Inzell. Sul ghiaccio tedesco della Max Aicher Arena è arrivato subito un grandissimo risultato per la Nazionale italiana grazie all’ottimo quarto posto del team sprint femminile composto da Francesca Bettrone (Cosmo ...

Pista lunga – Al via domani in Germania il Mondiale su singole distanze : Pista Lunga, in Germania il via ai Mondiali su singole distanze. Parte domani ad Inzell la quattro giorni iridata con i dieci azzurri dell’Italia guidata dal d.t. Marchetto pronti all’appuntamento clou della stagione Parte domani in Germania uno degli eventi più attesi di questo 2019 per la Pista Lunga italiana, vale a dire il Mondiale su singole distanze di Inzell. Sul ghiaccio tedesco della Max Aicher Arena al via la quattro ...