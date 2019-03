Piazza Affari | amplia il rialzo RCS

Piazza Affari : scatto rialzista per Cembre : Seduta decisamente positiva per Cembre , che tratta in rialzo del 2,75%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cembre evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del ...

Piazza Affari : seduta molto difficile per Piovan : Si muove in profondo rosso Piovan , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,21% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Piovan rileva un allentamento della curva ...

Piazza Affari : scambi al rialzo per SOL : Seduta positiva per SOL , che avanza bene dell'1,81%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SOL rispetto all'indice, ...

Borse europee e Piazza Affari aprono a piccoli passi : Seduta prudente per le principali Borse del Vecchio Continente e per Piazza Affari, che proseguono le contrattazioni poco sopra la parità. I mercati sono in cerca di una direzione e di nuovi spunti, ...

Andamento positivo per il comparto bancario a Piazza Affari - +0 - 87% - - scambi in positivo per Credito Valtellinese : L' indice dei titoli bancari in Italia si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall' indice bancario europeo . Il settore bancario italiano ha aperto a 8.461,9, e si è ...

Piazza Affari in rialzo sulla scia di Powell. Male i dati macro : ... in una rara intervista televisiva, nel week-end ha confermato lo stato di buona salute dell'economia a stelle e strisce, aggiungendo che non sono necessari al momento aggiustamenti di politica ...

Borse timide - a Piazza Affari i casi Ifis e Cerved. Sterlina debole : Dopo una settimana "no" dovuta a Bce, frenata Cina e dati su lavoro Usa, le Borse tentano il recupero. Bene le banche a Milano. Sterlina in calo alla vigilia dei voti del Parlamento Uk sull'uscita inglese dalla Ue...

Banca Ifis in picchiata a Piazza Affari : Retrocede molto l' Istituto con sede a Venezia , che esibisce una variazione percentuale negativa del 12,21%. Lo scenario su base settimanale di Banca Ifis rileva un allentamento della curva rispetto ...

Piazza Affari : risultato positivo per Ferragamo : Bene la maison del lusso , con un rialzo dell'1,80%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Salvatore Ferragamo ...

Piazza Affari : seduta euforica per Go Internet : Prepotente rialzo per Go Internet , che mostra una salita bruciante del 4,82% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Go Internet ...

Piazza Affari : cautela ora. Non è detto che lo storno sia finito : Da questo livello, complici le dichiarazioni del presidente Draghi che hanno allarmato i mercati sul rallentamento dell'economia, sono scattate copiose vendite che hanno portato ad una chiusura ...

Borse europee chiudono in rosso - a Piazza Affari giù Fca e Pirelli : In particolare evidenza FCA, scesa del 2,63% a causa del protrarsi delle trattative tra Stati Uniti e Cina in tema di dazi e del timore di un rallentamento eccessivo dell'economia globale. Lettera ...

Piazza Affari : rosso per Safilo : Pressione sul produttore di occhiali da sole e da vista , che tratta con una perdita dell'1,84%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del World ...

Aeffe in picchiata a Piazza Affari : A picco la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che presenta un pessimo -2,26%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...