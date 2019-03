Per una foglia di coca Paolo Guerrero perse la palla

Al Bano nella 'lista nera' dell' Ucrania : sarebbe una minaccia Per la nazione : Il famoso cantante pugliese AlBano Carrisi conosciuto al grande pubblico con il nome di Al Bano è stato inserito in una 'lista nera' da parte del Ministero della Cultura ucraino. Si tratta, in pratica, di un elenco di persone non desiderate in Ucraina, che viene sistematicamente aggiornato in base a precise richieste del Consiglio di Sicurezza e della Difesa nazionale del Paese. Al Bano persona non desiderata in Ucraina La decisione del governo ...

Mangiare i Fiori e La Tavola di Leonardo : aPerte le prenotazioni Per i ristoranti che vogliono proporre i format esclusivi. Una sola ... : Il nostro gruppo editoriale ha registrato per il settore food due format dedicati ai ristoranti: Mangiare i Fiori e La Tavola di Leonardo . Sono due programmi esclusivi per i ristoratori, o ...

Ciclismo – Elena Novikova al Centro Medico dell’Università di Torino Per una visita specialistica : La campionessa di Ciclismo Elena Novikova al Centro Medico di UniTo per una visita specialistica Martedì 12 marzo 2019 alle ore 12.00, la campionessa di Ciclismo Elena Novikova si presenterà presso il Servizio di Fisioterapia – diretto dal Dott. Giorgio Diaferia – del Centro Medico dell’Università di Torino (Piazza Bernini 12, Torino) per una visita specialistica allo scopo di valutare il suo sistema neuromuscolare, in particolare i ...

Bando cultura - tempi strettissimi Per le domande. Ancora nessuna traccia della delibera Per gli eventi estivi : ... progetti, eventi culturali destinati alla collettività; terzo, il sostegno economico, logistico o d'altro tipo a chi organizza in collaborazione con il Comune di Como eventi, progetti e spettacoli. ...

Morso da una viPera mentre raccoglie asparagi : è grave : Un uomo di 64 anni anni, Rosario Li Causi, è stato Morso da una vipera mentre raccoglieva asparagi. L'uomo si trova ricoverato al Civico: è grave

Tav - Di Pietro : “Governo M5s-Lega? Ha fatto una furbata Per prendere tempo. Ridono tutti di noi e ci prendono in giro” : “La crisi del governo gialloverde? E’ finita a tarallucci e vino, come sempre e come era immaginabile sin dal primo giorno. In un Paese normale, quando a seguito delle elezioni due forze concorrenti con un programma opposto non hanno la maggioranza, si torna a votare. Nel nostro Paese invece si mettono insieme cani e gatti, pensando di poter fare cagnolini“. Sono le parole dell’ex magistrato Antonio Di Pietro, a proposito ...

Aprilia presenta il Team MotoGP con una festa aPerta a tutti al Mugello : Sabato 23 marzo Aprilia invita gli appassionati di motociclismo a una giornata indimenticabile sul circuito toscano con i...

Disastro aereo Etiopia - ecco come un uomo è sfuggito all’incidente in cui sono morte 157 Persone : “Il mio giorno fortunato” : Un uomo greco avrebbe dovuto essere il 150° passeggero del Boeing 737 dell’Etiophian Airlines diretto a Nairobi che si è schiantato 6 minuti dopo il decollo, uccidendo tutti i passeggeri a bordo, semplicemente per essere arrivato in ritardo in aeroporto. “Ero arrabbiato perché nessuno mi ha aiutato a raggiungere il gate in tempo”, ha scritto Antonis Mavropoulos in un post su Facebook intitolato “Il mio giorno fortunato”. Mavropoulos, presidente ...

ScoPerto nuovo serpente con una zanna laterale : ...studi nella Liberia nord-occidentale e nella Guinea sud-orientale e si è imbattuto in tre serpenti a spillo che in seguito sono stati identificati come una specie del tutto nuova per la scienza. La ...

Nuova Classifica WTA 11/03/2019 – Duello Osaka-Halep Per il n°1 : Kvitova Perde una grossa occasione! : Naomi Osaka al top, ma difende i punti del trionfo ad Indian Wells 2018, Halep la mette nel mirino: la Nuova Classifica WTA aggiornata all’11/03/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale femminile. La Nuova Classifica WTA, aggiornata all’11 marzo 2019, vede Naomi Osaka ancora in testa al circuito. La tennista nipponica dovrà difendere i punti del successo della passata ...

Groviglio pensioni : la 'vera' quota 100 solo Per una manciata di lavoratori : Soltanto una piccola parte dei lavoratori che andranno in pensione nel 2019 potrà usufruire della misura con i requisiti...