Fca - firmato rinnovo contratto Per 87mila lavoratori. Aumento medio di 144 euro. Gorlier : 'Poste condizioni Per sfide future' : Anche per questo l'accordo è una buona notizia non solo per i circa 90.000 dipendenti a cui si applica, ma per l'intero mondo del lavoro'.

Fca - firmato rinnovo contratto Per 87mila lavoratori. Aumento medio di 144 euro. Gorlier : 'Poste condizioni Per sfide future' : Anche per questo l'accordo è una buona notizia non solo per i circa 90.000 dipendenti a cui si applica, ma per l'intero mondo del lavoro'.

Per lavoratori Fca - Cnh e Ferrari aumento salario 145 euro al mese : Roma, 11 mar., askanews, - Con il rinnovo contrattuale gli 87mila lavoratori in Italia di Fca, Ferrari e Cnh Industrial avranno un aumento salariale medio a regime di 144,5 euro mensili, "pari all'8,...

Fca - Cnh e Ferrari : nuovo contratto fino al 2022 Per 87mila lavoratori : 'Si tratta - prosegue - di un rinnovo contrattuale che sfida la crisi, poiché guarda con fiducia al futuro e riconosce aumenti salariali rilevanti in una fase di difficoltà dell'economia in generale ...

Fca - firmato il rinnovo del contratto Per 87mila lavoratori : Dopo quattro mesi di trattativa, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto specifico di lavoro di Fca, Cnh Industrial e Ferrari. Lo hanno firmato Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione ...

Groviglio pensioni : la 'vera' quota 100 solo Per una manciata di lavoratori : Soltanto una piccola parte dei lavoratori che andranno in pensione nel 2019 potrà usufruire della misura con i requisiti...

Vera quota 100 solo Per l'1 - 9% dei lavoratori : La Vera ' quota 100 ', quella fatta di 62 anni d'età più 38 anni di contributi, è pari all'1,9% della popolazione di lavoratori che andrà in pensione nel 2019. Il restante 98,1% ha dai 63 anni in su o ...

ScioPero dei lavoratori delle costruzioni - il Pd : «Siamo al loro fianco» : ... per chiedere interventi per la ripresa dell'occupazione e progetti di ampio respiro per il rilancio dell'economia».

Il PD di Ravenna appoggia lo scioPero dei lavoratori delle costruzioni : ... per chiedere interventi per la ripresa dell'occupazione e progetti di ampio respiro per il rilancio dell'economia.'

Rimborsi INAIL Per i lavoratori disabili : Le imprese che assumono lavoratori con disabilità e che effettuano interventi strutturali per l’adeguamento delle postazioni di lavoro, possono chiedere il rimborso fino al 60% della retribuzione effettiva corrisposta per un periodo non superiore ad un anno e le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Lo ha indicato l’INAIL nella circolare del 26 Febbraio 2019. Destinatari Gli incentivi INAIL vengono applicati per la ...

Global Cina - sgravi contributivi alle imprese e rischi Per i lavoratori : L'obiettivo del governo è quello di fronteggiare il rallentamento dell'economia, ma nel lungo periodo potrebbero esserci delle ricadute sul sistema della previdenza sociale. Ecco perché Il direttore ...

Trasporto aereo Alitalia - incontro interlocutorio. Fit : attesa dannosa Per i lavoratori : Negoziazione che, comunque, ha esiti tutt'altro che certi, come confermato sia da Delta che da EasyJet, ma anche dal ministro dell'Economia Tria. Intanto il tempo passa: da una parte aumenta il ...

Territorio Compriamo "made in Treviso" Per sostenere aziende e lavoratori : Il distretto del calzaturiero a Montebelluna invece è ancora in sofferenza anche se è presente in tutto il mondo; quello dello sport-system invernale, dopo un decennio complicato e diverse ...

Di Maio : Per i rider le stesse tutele dei lavoratori subordinati : Meno decrescita felice e più attenzione allo sviluppo, come chiedono da tempo le imprese italiane. Ma anche nuovi diritti per i lavoratori della Gig economy, l 'economia dei lavoretti , che penalizza soprattutto i giovani. È quanto promette il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che sceglie Torino - dove la Corte d'appello ha recentemente ...