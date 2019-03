Pattinaggio artistico | Mondiali 2019 | i convocati dell’Italia ai raggi X Della

Pattinaggio artistico - Mondiali Junior 2019 : Alexandra Trusova trionfa nel singolo femminile. In danza vittoria per Lajoie-Lagha : Con il programma libero della categoria individuale femminile si sono spenti i riflettori alla Dom Sportova di Zagabria (Croazia), teatro questa settimana dei Campionati Mondiali Junior di Pattinaggio artistico. A trionfare è stata, per il secondo anno consecutivo, la russa Alexandra Trusova. La fuoriclasse allenata da Eteri Tutberidze, dopo un quadruplo lutz chiamato sottoruotato dal pannello tecnico, ha completato due quadrupli toeloop, uno in ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Junior 2019 : un meraviglioso Daniel Grassl conquista la medaglia di bronzo - Trionfa Hiwatashi. Nel femminile avanti Shcherbakova : Continua il magico momento del movimento della specialità individuale maschile di Pattinaggio artistico. Ai Campionati Mondiali Junior, quest’anno in scena presso la Dom Sportova di Zagabria (Croazia), il talento azzurro Daniel Grassl ha conquistato la medaglia di bronzo, replicando il risultato ottenuto da Matteo Rizzo nella passata stagione. In una gara contrassegnata da molti errori, il pattinatore altoatesino allenato da Lorenzo Magri ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Junior 2019 : Mishina/Galliamov vincono tra le coppie - nella danza avanti Lajoie-Lagha : Con l’assegnazione delle medaglie per ciò che concerne la specialità delle coppie, si è conclusa la seconda giornata di competizioni alla Dom Sportova di Zagabria, Croazia, teatro questa settimana dei Campionati Mondiali Junior di Pattinaggio artistico. Dopo una lotta interna in casa Russia, a spuntarla sono stati Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov, i quali si sono imposti sugli avversari conquistando 188.74 punti totali, staccando di ...

Pattinaggio artistico - Universiadi Invernali 2019 : STRATOSFERICO Matteo Rizzo - l’azzurro trionfa! Battuti Kovtun e Kvitelashvili : Matteo Rizzo ha confezionato l’ennesimo capolavoro della sua carriera. Sul ghiaccio della Platinum Arena di Krasnoyarsk, sede delle gare di Pattinaggio artistico delle Universiadi Invernali 2019, il gioiellino azzurro ha vinto per dispersione la gara, superando atleti quotatissimi come il Vice Campione Europeo Alexander Samarin, Maxim Kovtun e il georgiano Morisi Kvitelashvili. L’atleta allenato da Franca Bianconi e dal padre Valter ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Junior 2019 : Polina Kostiukovich-Dmitrii Ialin al comando dopo lo short - terzi Mishina-Galliamov : La prima giornata dei Campionati Mondiali Junior di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Dom Sportova di Zagabria (Croazia), si è chiusa con il programma corto della specialità delle coppie d’artistico. Come da pronostico protagoniste assolute della gara sono state le coppie russe che, senza particolari sorprese, hanno occupato tutte e tre le posizioni del podio. A comandare la classifica sono Polina ...

Pattinaggio artistico - Universiadi Invernali 2019 : Matteo Rizzo super! L’azzurro secondo dopo lo short. Maxim Kovtun al comando : Parte benissimo il cammino di Matteo Rizzo alle Universiadi Invernali 2019, quest’anno in scena a Krasnoyarsk; per quanto concerne il Pattinaggio artistico, le gare si stanno svolgendo presso la Platinum Arena di Krasnoyarsk. Nel ghiaccio siberiano il talento allenato da Franca Bianconi e dal padre Valter ha confezionato una performance priva di errori, classificandosi al secondo posto dopo lo short. Per la prima volta in stagione, Rizzo ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Junior 2019 : Alena Kostornaia out per “ragioni mediche”. Al suo posto Ksenia Sinitsyna : Brutta tegola in casa Russia. La vincitrice dell’ultima Finale del Junior Grand Prix Alena Kostornaia non potrà partecipare ai prossimi Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, al via questa settimana a Zagabria (Croazia). La notizia è arrivata tramite una nota ufficiale diramata dalla federazione russa, la quale non ha precisato le motivazioni del forfait motivando la decisione con un generico “ragioni mediche“. Al posto ...

Pattinaggio artistico - Cup Of Tyrol 2019 : Marina Piredda si piazza al terzo posto - quinta Roberta Rodeghiero. Tornaghi super tra le Junior : L’Olympiahalle, arena polifunzionale di Innsbruck (Austria), ha ospitato questa settimana la Cup of Tyrol 2019, gara internazionale di Pattinaggio artistico di particolare interesse per la folta presenza di atleti azzurri. Prove tecniche di Campionato del Mondo nella categoria individuale femminile. In una gara di buon livello la giovanissima Marina Piredda ha conquistato la terza posizione finale realizzando per l’ennesima volta in ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : clamoroso in Russia! Evgenia Medvedeva convocata - Tuktamyševa resta fuori : Arriva una notizia clamorosa dalla Russia: la Vice Campionessa Olimpica Evgenia Medvedeva parteciperà ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico che si svolgeranno a Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. La decisione da parte della federazione è maturata dopo la Finale della Coppa di Russia andata in scena a Velikij Novgorod, vinta proprio da Medvedeva ai danni della seconda classificata Elizaveta Tuktamyševa, in ripresa da una brutta ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri guidano una spedizione ambiziosa : Nella giornata odierna sul portale dell’evento accessibile tramite il sito ufficiale dell’ISU (International Skating Union) è stato pubblicato l’elenco degli atleti che parteciperanno ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Super Arena di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. La spedizione azzurra sarà guidata dalle stelle di punta Charlène Guignard-Marco Fabbri, Matteo Rizzo ...

Pattinaggio Mens Sana : la magia del Carnevale ha dato il via alla stagione di Pattinaggio artistico : Lustrini, piume di struzzo e paillettes, unitamente ai brani più famosi del celebre musical, hanno fatto rivivere agli spettatori l'atmosfera elegante e spensierata dei migliori spettacoli musicali ...

Pattinaggio artistico a rotelle - come funziona il Rollart? Il nuovo sistema di valutazione spiegato semplicemente : Dopo anni di sperimentazioni, prove e simulazioni, finalmente ci siamo. Il Pattinaggio artistico a rotelle cambia ufficialmente pelle, evolvendosi grazie al nuovo sistema di punteggio “Rollart”, in vigore a partire da quest’anno per per le categorie “selettive”, ovvero cadetti, jeunesse, junior e senior di tutte le quattro specialità principali (singolo, coppie di artistico, danza e solo dance) più il Pattinaggio ...

Pattinaggio artistico - Lucrezia Beccari conquista la medaglia d’argento agli EYOF di Sarajevo! Vince la russa Anna Shcherbakova : Arriva un’altra medaglia dagli EYOF invernali in corso a Sarajevo: a conquistarla è Lucrezia Beccari, che nel Pattinaggio artistico, dopo il secondo punteggio ottenuto nel corto, bissa la posizione nel libero, chiudendo alle spalle dell’irraggiungibile russa Anna Shcherbakova, che Vince con 202.79, mentre l’azzurrina totalizza 173.69 polverizzando il suo personal best e tenendo alle spalle l’ucraina Anastasiia Arkhipova, ...