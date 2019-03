Patrizia Rossetti il mio matrimonio è finito dopo Pechino Express

people24.myblog

(Di lunedì 11 marzo 2019)ha cambiato la sua vital’avventura e il trionfo a “”.aver vinto il programma in coppia con Maria Teresa Ruta, è tornata single. Sembra che ilcon il cameramen Rudy Londoni, sposato nel 2012 sia giunto al capolinea. La conduttrice lo ha annunciato sulle pagine del settimanale “Di Più”. «I problemi c’erano già quando sono partita per, poi al mio ritorno la situazione è precipitata. Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro. Mi sono accorta che tra di noi non c’era più niente quando tra noi è calato il silenzio e non avevamo più nulla da dirci».I due si erano conosciuti proprio grazie a una televendita. Tra i due è nata la passione, ma come molto spesso accade la fiamma si è ...

fainformazione : Patrizia Rossetti e Rudy Londoni si sono lasciati: matrimonio finito dopo 7 anni - Spettegolando Patrizia Rossetti… - fainfocultura : Patrizia Rossetti e Rudy Londoni si sono lasciati: matrimonio finito dopo 7 anni - Spettegolando Patrizia Rossetti… -