Partirà domani dal Teatro EuropAuditorium di BOLOGNA l’attesissimo tour “PFM canta De

domanipress

(Di lunedì 11 marzo 2019)daldiDe André Anniversary”, che fa registrare il tutto esaurito in 31 date delle 45 in cartellone (per le ultime tappe posti in esaurimento). Il risultato sottolinea la grande attesa per ilper che rende omaggio allo straordinario sodalizio tra PFM e Fabrizio De André. La band attraverserà tutto il paese da MILANO a TORINO, passando per ROMA, GENOVA,, FIRENZE toccando tutte le principali regioni d’Italia.Visto il grande successo delDe André Anniversary” sono previste repliche in autunno in diverse città tra cui Bergamo, Torino, Firenze, Lugano e molte altre…calendario sempre in aggiornamento!In occasione del quarantennale dei live “Fabrizio De André e PFM in concerto” e a vent’anni dalla scomparsa del poeta, PFM – Premiata Forneria Marconi torna sui palchi di tutta ...

MiliaVito : @capuanogio @Atleti Domani la Rube sarà fuori, e mercoledi in giornata partirà l'offerta di 500 milioni al Barcello… - martini_stefano : Inutile che vi fate le fisse mentali domani passano e vincono di brutto. Da domani partirà la scalata alla Champion… - ComuneGenzano : Partirà domani un corso gratuito di meditazione Sahaja Yoga, uno dei più recenti metodi di Yoga. Le lezioni si terr… -