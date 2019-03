Parigi-Nizza 2019 | brutte cadute nella giornata odierna Perde i sensi Warren Barguil

Parigi-Nizza 2019 - avvio da incubo per Fabio Aru. Già 17 minuti di distacco - il sardo vittima dei ventagli : Un inizio da incubo. Sicuramente spettacolare per gli spettatori da casa, non per i corridori che sono presenti alla Parigi-Nizza 2019. Dalla Corsa del Sole ci si aspettava una partenza molto più soft: due tappe iniziali piuttosto brevi, senza la minima difficoltà altimetrica. A far paura è stato però il vento: tantissimi ventagli, gruppo rotto praticamente in ogni momento e anche le cadute a decidere spesso e volentieri il risultato finale. ...

Ciclismo - Parigi-Nizza : tre ore di battaglia nella seconda tappa - vince ancora Groenewegen : Il fortissimo vento che sta spazzando il percorso della Parigi-Nizza ha trasformato le prime due tappe della corsa francese in delle vere e proprie battaglie, oggi ancora più di ieri. Nonostante un tracciato quasi interamente pianeggiante, sono stati solo sette corridori ad arrivare nel primo gruppo per giocarsi il successo, con Dylan Groenewegen che ha imposto il suo sprint al termine di una tappa folle, condotta a 50 di media. Purtroppo si ...

Parigi-Nizza 2019 : il vento sconvolge anche la seconda tappa. Vince nuovamente Dylan Groenewegen : Doveva essere una due giorni tranquilla, invece il vento ha scombinato i piani di tutte le squadre. Subito spettacolo alla Parigi-Nizza 2019, nonostante tanta pianura da affrontare: i ventagli a distruggere più volte il gruppo, ma alla fine lo scenario è lo stesso di ieri, e vede trionfare nella seconda tappa, con partenza da Les Bréviaires e arrivo a Bellegarde, nuovamente Dylan Groenewegen (Team Jumbo Visma), che incrementa il vantaggio in ...

Parigi-Nizza 2019 – Caduta anche per Uran - problemi tecnici per Kwiatkowski : quanti imprevisti nella seconda tappa [VIDEO] : Rigoberto Uran rovinosamente a terra, Kwiatkowski perde tempo a causa di un problema tecnico: quanti imprevisti nella seconda tappa della Parigi-Nizza 2019 Tanti i colpi di scena nella seconda tappa della Parigi-Nizza 2019: dopo la spaventosa Caduta di Barguil, costretto al ritiro e a recarsi in ospedale per degli accertamenti, anche Rigoberto Uran ha dovuto fare i conti con un brutto capitombolo. Il colombiano del Team EF Education ...

Parigi-Nizza 2019 – Strepitoso bis di Groenewegen : l’olandese la spunta in volata nella seconda tappa : Groenewegen cala il bis: l’olandese della Jumbo Visma conquista anche la seconda tappa della Parigi-Nizza 2019 E’ ancora Groenewegen ad alzare le braccia al cielo per una strepitosa vittoria: l’olandese della Jumbo Visma ha conquistato oggi uno speciale bis alla Parigi-Nizza, conquistando anche la seconda tappa della corsa francese. Al termine della frazione che ha portato i corridori da Les Breviaires a ...

Parigi-Nizza 2019 – Brutta caduta per Barguil nella 2ª tappa : il francese costretto al ritiro - trasportato in ospedale [FOTO] : Barguil costretto al ritiro dalla Parigi-Nizza 2019: il francese trasportato in ospedale dopo una terribile caduta Seconda tappa amara per Warren Barguil, oggi alla Parigi Nizza. Il corridore francese del Team Arkéa Samsic è stato coinvolto in una Brutta caduta al 59° km della tappa odierna, insieme ad Izagirre e Geoghegan Hart, Barguil è colui che ne ha pagato maggiormente le conseguenze ed è stato costretto a ritirarsi dalla corsa. Dopo ...

LIVE Parigi-Nizza 2019 - Seconda tappa in DIRETTA : 11 marzo - nuova opportunità per le ruote veloci : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda frazione della Parigi-Nizza 2019, storica corsa a tappe francese che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione. Nella giornata odierna i corridori dovranno percorrere 163.5 km con partenza da Les Bréviaires e arrivo a Bellegarde, con un tracciato decisamente favorevole ai velocisti che potranno giocarsi una Seconda occasione dopo l’arrivo a ranghi ...

Parigi-Nizza oggi (11 marzo) - seconda tappa Les Bréviaires-Bellegarde : percorso e favoriti. Programma - orari e tv : seconda giornata e seconda frazione in Programma per la Parigi-Nizza 2019, corsa a tappe che si svolge in Francia e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi di questa prima parte di stagione. Dopo lo spettacolare arrivo a ranghi compatti di ieri, con la vittoria dell’olandese Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), nuova occasione oggi per le ruote veloci. Per gli uomini di classifica si profila invece un’altra frazione ...

Parigi-Nizza : Groenewegen sfreccia nella prima tappa - Aru già fuori classifica : La giornata d’apertura della Parigi-Nizza non è stata una classica e facile tappa per velocisti come sembrava sulla carta. Le condizioni meteo con forte vento e un po’ di pioggia hanno reso molto impegnativa e dura la frazione, provocando anche alcune cadute. Il gruppo è arrivato al finale composto da una sessantina di corridori e Dylan Groenewegen ha fatto valere il suo spunto su Ewan. Di questa giornata così difficile hanno fatto le spese in ...

Parigi-Nizza - prima tappa a Van Groenewegen : Dylan Van Groenewegen, Jumbo-Visma, ha vinto la prima tappa della 77/a edizione della Parigi-Nizza di ciclismo, disputata con partenza e arrivo a St Germain en Laye e lunga 138 chilometri. L'olandese, ...

Parigi-Nizza 2019 : Dylan Groenewegen batte Caleb Ewan al fotofinish - sesto Matteo Trentin : La 77ma edizione della Parigi-Nizza si è aperta con una tappa ricca di emozioni, conclusa con il successo dell’olandese Dylan Groenewegen, che ha vinto al fotofinish il duello in volata con l’australiano Caleb Ewan, mentre il podio di giornata è stato completato da un altro olandese, Fabio Jakobsen. I 138 km con partenza e arrivo a Saint-Germain-en-Laye, prima dell’atteso sprint, sono stati movimentati da una fuga di tre corridori nella prima ...

Classifica Parigi-Nizza 2019 : Dylan Groenewegen in testa dopo la prima tappa : prima giornata caratterizzata dal vento: ci si aspettava una tappa iniziale molto tranquilla invece gruppo già a tutta nella prima tappa della Parigi-Nizza 2019. Ad imporsi è Dylan Groenewegen che si prende anche la maglia gialla di leader della Classifica generale. Andiamo a scoprire la Classifica completa. Classifica Parigi-Nizza 2019 prima tappa 1 Dylan Groenewegen 141 TEAM JUMBO – VISMA 03H 17′ 25” – B : 10” ...

Ciclismo – Ewan spunta ‘dal nulla’ - ma Groenewegen piazza il colpo di reni decisivo : è sua la 1ª tappa della Parigi-Nizza : Dylan Groenewegen si prende la prima tappa della Parigi-Nizza: il ciclista olandese resiste allo sprint di Cale Ewan e piazza la sua ruota davanti a quella dell’avversario sul traguardo di Sain-Germain-en-Laye Domenica di grande Ciclismo sulle strade francesi: inizia oggi la Parigi-Nizza 2019! La corsa World Tour transalpina regala una pria frazione lunga 138 km che, nonostante la presenza di due gran premi della montagna, resta ...

LIVE Parigi-Nizza - Prima tappa in DIRETTA : domenica 10 marzo - chance per i velocisti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Prima tappa della Parigi-Nizza 2019. La 77ma edizione della corsa a tappe francese si aprirà con una frazione di 138 km con partenza e arrivo a Saint-Germain-en-Laye. Il percorso è prevalentemente pianeggiante e adatto quindi ai velocisti, che dovranno comunque prestare attenzione alla Côte de Beule (2,8 km al 5,2%), posta a 26 km dal traguardo. Tanti i protagonisti attesi in caso di arrivo allo ...