Paolo Del Debbio a Libero | Ai Berlusconi ora piace la mia piazza Populista? Che

liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) Dopo nove mesi di stop è facile ripresentarsi in campo un po' arrugginiti, non in piena forma e con il braccino da tennista, ed è piuttosto complicato portare a casa il risultato. E invece il giornalistaDel, ritornato giovedì scorso su Rete 4 in prima serata con il nuovo programma Drit

ivanscalfarotto : Solo ieri, poco prima di partire per l'Africa, Paolo #Dieci, presidente di @CISPorg e @link2007, era stato ospite d… - enpaonlus : Bravo, grande Paolo Sottocorona, il quale ruba un po' di spazio alle previsioni del tempo su @La7tv per parlare del… - SaveChildrenIT : Siamo addolorati per la tragedia del volo su cui si trovava il nostro collega Tamirat Mulu e su cui sono morti Paol… -