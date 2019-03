Paola Turci è ' Viva da morire' | ' Dall' io sono passata al noi'

Il backstage del nuovo album di Paola Turci "Viva da morire" : Paola Turci presenta il suo nuovo album 'Viva da morire'. Reduce dal successo del Festival di Sanremo con 'L'ultimo ostacolo', la cantautrice racconta il disco che racchiude il suo passato, il ...

Dal 15 marzo Paola Turci torna con l’album “Viva da morire” e poi va in tournèe : Milano. «Non ci ho ragionato molto quando ho ascoltato la prima volta la canzone, ma ancora adesso mi fa questo

Paola Turci : "In 'Viva da morire' la mia storia di sopravvissuta" : Ma non c'è solo quello, c'è tutta una politica di sostegno alla cultura che qui ci sognamo. E comunque negli ultimi anni la quota italiana, tanto in radio quanto in classifica credo che abbia anche ...

Paola Turci : 'Il nuovo album è arrivato come un figlio inatteso' : Dopo L'ultimo ostacolo, il singolo presentato al Festival di Sanremo, arriva il nuovo album Viva da morire. Ce ne parla Paola Turci intervistata da Luca Dondoni sul set del prossimo videoclip.

Paola Turci : "Detesto gli uomini narcisisti. La maternità? Una donna è realizzata anche senza figli. La mia è stata una scelta" : Paola Turci, reduce dalla partecipazione alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, torna a raccontarsi sulle pagine di Grazia, parlando della sua vita sentimentale. La cantante, che è stata sposata col giornalista Andrea Amato dal 2010 al 2012, da dopo il divorzio si è sempre dichiarata single. Oggi però le cose sembrano essere cambiate e quando le si domanda se il suo cuore sia tornato a battere per qualcuno, l'artista ...

Paola Turci non è più single : La cantante Paola Turci non è più single, la conferma arriva dalla stessa interessata dalle pagine del settimanale “Grazia”, durante l’intervista dice:“Ho una persona speciale vicino. Direi più così”, bastano poche parole per confermare una situazione sentimentale. Idee chiare, quelle della Turci, su cosa voglia e non voglia dagli uomini. “Il dialogo e lo scambio. Sono incapace di essere aggressiva e violenta. Lo scontro fine a sè stesso non mi ...

Paola Turci non è più single : "Ho una persona speciale vicino" : single da diversi anni, Paola Turci sembrava non avesse voglia di legarsi a qualcuno ma, negli ultimi tempi, pare che la cantante abbia radicalmente cambiato idea. Dopo la partecipazione al Festival ...

Paola Turci confessa : "Ho una persona speciale vicino" : Tornata in gara a Sanremo con il brano 'L'Ultimo Ostacolo', Paola Turci non è più single. A confermarlo la stessa cantante romana, 54 anni all'anagrafe, dalle pagine del settimanale Grazia. “Ho una persona speciale vicino. Direi più così”. Poche parole ma buone per confermare una situazione sentimentale 'in movimento'. Idee chiare, quelle della Turci, su cosa voglia e non voglia dagli uomini.prosegui la letturaPaola Turci confessa: "Ho ...

Paola Turci innamorata? La confessione sul nuovo fidanzato : Paola Turci innamorata: la cantante confessa di essere legata ad un uomo “speciale” Paola Turci non è certo una di quelle artiste che vediamo spesso sui giornali o i siti di gossip. La cantante, come ha dimostrato in più occasioni, preferisce comunicare con il suo pubblico tramite la sua penna, racchiudendo in canzoni e storie […] L'articolo Paola Turci innamorata? La confessione sul nuovo fidanzato proviene da Gossip e Tv.

L’instore tour di Paola Turci per Viva da morire : gli appuntamenti firmacopie dal 16 marzo : L'instore tour di Paola Turci per l'album Viva da morire partirà il 16 marzo dalla Discoteca Laziale di Roma per proseguire il 17 marzo alla Feltrinelli di Milano e poi a Firenze (22 marzo) e Napoli (23 marzo). Il 24 marzo per Paola Turci ci sarà un doppio evento firmacopie, a Bari alle ore 15.00 e a Lecce alle ore 18.30 rispettivamente nei negozi Feltrinetti di Via Melo e di Via dei Templari. Ad annunciare le date dell'instore tour ai fan è ...

Audio e testo di Viva Da Morire di Paola Turci - un brano elettro-pop sulla gioia di vivere : Viva Da Morire di Paola Turci è il titolo ossimorico del secondo singolo estratto dall'album omonimo, anticipato dal brano L'Ultimo Ostacolo presentato al 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Le sfumature rock che coloravano il brano scelto per la kermesse, in questo caso, cedono il posto a un arrangiamento elettro-pop che ben si sposa con il testo che celebra la voglia di vivere: «Quasi mi scoppia il cuore quando il battito sale, ed ...

Beppe Fiorello : 'Sanremo? Con Paola Turci lo rifarei altre 1000 volte' : Beppe Fiorello torna in Tv con il film Il mondo sulle spalle, storia vera di Enzo Muscia. 'Credo che ogni essere umano abbia una storia bellissima da raccontare. - ha detto ai nostri microfoni - ...

L'ultimo ostacolo di Paola Turci : in radio è un successo : ... la giornalista Francesca Brienza, la leggenda del tennis Adriano Panatta, l'ex calciatore e commentatore Massimo Mauro, il campione del mondo Fulvio Collovati, l'arbitro degli arbitri Paolo Casarin ...

Quelli che il Calcio - puntata 17 febbraio : Paola Turci ospite con 'L'ultimo ostacolo' : ... la giornalista Francesca Brienza , la leggenda del tennis Adriano Panatta , l'ex calciatore e commentatore Massimo Mauro , il campione del mondo Fulvio Collovati , l'arbitro degli arbitri Paolo ...