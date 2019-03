Pallanuoto | i migliori italiani della Final Eight di Coppa Italia | il cuore di Giacoppo

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 14ma giornata. Il ritorno di Marcialis - l’esplosione di Bettini : La 14ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ha riservato il successo del Catania nello scontro diretto con il Padova e gli annunciati trionfi di Roma e Rapallo contro Milano e Verona. Il successo del Bogliasco infine sembra risolvere definitivamente tutti i discorsi per la salvezza, mentre la Florentia allunga nella corsa ai play-off. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : i migliori italiani della ventesima giornata. Brilla Andrea Fondelli : Prosegue senza soste la regular season di Pallanuoto maschile: ci avviciniamo alla fase più importante dell’anno per il campionato di Serie A1, quella delle finali. Andiamo a scoprire i migliori italiani della ventesima giornata. Andrea Fondelli: sta sempre più prendendo le redini della Sport Management. La stella della Nazionale sta continuando a dispensare eccellenti prestazioni per la sua BPM: sabato si esalta, con giocate di classe e ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane dell’andata dei quarti di finale di Eurolega. Elisa Queirolo guida Padova ad un prezioso pari esterno : Le gare d’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile hanno riservato un preziosissimo pari esterno al Padova con l’Ujpest in quel di Budapest, mentre per il Catania è arrivato un brutto ko interno contro le fortissime iberiche del Sabadell. Andiamo a scoprire le migliori italiane delle due sfide: Elisa Queirolo (Padova): la capitana del Setterosa guida anche le patavine, soprattutto nel terzo tempo, ...

Pallanuoto - i migliori italiani della 19ma giornata di A1. I gol di Alessio Privitera per la salvezza del Catania : La 19ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto, oltre alle scontate vittorie delle prime tre della classe ci lascia le pesantissime vittorie in ottica salvezza di Catania, Roma e Savona, nonché il pari tra Posillipo e Florentia nella corsa al quarto posto. Di seguito i migliori italiani dell’ultimo turno del massimo campionato italiano. Alessio Privitera (Catania): cinque gol dei primi sei segnati dagli etnei contro la Lazio portano la sua ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della dodicesima giornata di Serie A1 : Izabella Chiappini trascina Roma a Catania : La dodicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ci restituisce la corsa a quattro per la vetta della classifica (e poi per lo Scudetto) tra Roma, Rapallo, Catania e Padova, nonché la corsa a quattro per gli ultimi posti della Final Six. Il pari tra Verona e F&D H2O spinge praticamente nella Serie inferiore le laziali assieme al Torre del Grifo. Di seguito le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato ...

Pallanuoto - i migliori italiani della diciassettesima giornata di A1. Poker per Campopiano ed Echenique : diciassettesima giornata per quanto riguarda la Serie A1 di Pallanuoto maschile: una vittoria fondamentale per l’AN Brescia che batte nel big match la Sport Management e tiene il passo della Pro Recco capolista. In coda successo importantissimo per Savona che passa in trasferta ad Ortigia. Andiamo a rivivere la giornata con i migliori italiani in acqua. Michele De Robertis: classe 2000, una nuova stellina per la Roma Nuoto. Una tripletta ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane dell’undicesima giornata di A1. Chiappini e Queirolo in forma nazionale : Undicesima giornata per il campionato italiano di A1 di Pallanuoto femminile, la seconda per quanto riguarda il girone di ritorno: successi netti per le prime della classe Ekipe Orizzonte Catania e Plebiscito Padova. Andiamo a rivivere gli incontri di sabato con le migliori italiane in acqua. Elisa Queirolo: una delle veterane del Setterosa, galvanizzata dal trionfo della nazionale, torna in campionato e mette a segno quattro reti utili al suo ...

Pallanuoto - le migliori italiane dei preliminari di Eurolega. Bianconi e Queirolo portano ai quarti Catania e Padova : I preliminari dell’Eurolega di Pallanuoto femminile hanno promosso Padova e Catania come seconde dei raggruppamenti e quindi ora le due compagini italiane sono attese da un sorteggio duro in vista dei quarti di finale. Eliminata invece Rapallo, forse ancora troppo acerba per questa manifestazione. Andiamo a scoprire le migliori italiane della prima fase della maggiore competizione continentale. Roberta Bianconi (Catania): impareggiabile ...

Pallanuoto - i migliori italiani della 15ma giornata di A1. Andrea Fondelli trascina la Sport Management : La seconda giornata del girone di ritorno della Serie A1 di Pallanuoto ha restituito all’Ortigia la zona playoff, mentre il Bogliasco ha manifestato la grinta giusta per evitare la retrocessione diretta. Vittorie, ma non è una novità, per le prime tre della classe: andiamo a scoprire i migliori italiani del massimo campionato italiano. Giacomo Lanzoni (Bogliasco): sigla un poker ed il rigore decisivo che corona la rimonta contro il ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : le migliori italiane della nona giornata. Spicca Arianna Garibotti : Tornato, dopo una lunga pausa tra festività natalizie e Coppa Italia, il campionato di Serie A femminile di Pallanuoto: è andata in scena sabato la nona giornata. Andiamo a riviverla con le migliori azzurre in acqua. Arianna Garibotti: è lei la top-scorer di giornata, gran protagonista della sfida tra Orizzonte Catania e CSS Verona. Cinque reti per l’atleta della Nazionale in terra veneta: è lei a guidare le leader della classifica ...

Pallanuoto - i migliori italiani della 14ma giornata di Serie A1 : Christian Napolitano in formato europeo per l’Ortigia : Sabato scorso è iniziato il girone di ritorno della Serie A1 di Pallanuoto, con un turno che ha visto continuare a vincere le tre grandi forze del massimo campionato italiano. Diversi azzurri si sono messi in mostra con prestazioni da almanacco o gol pesanti, andiamo a scoprire chi sono stati i cinque migliori. Gonzalo Echenique (Pro Recco): derby ligure col Bogliasco a senso unico e l’attaccante mancino classe 1990 cala la cinquina ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : i migliori italiani della tredicesima giornata. Giacoppo e Cuccovillo trascinano Ortigia e Catania : Sicilia da copertina : Sabato si è concluso il girone d’andata della Serie A1 di Pallanuoto: hanno vinto le prime tre della classe, ma una menzione la meritano maggiormente i trascinatori delle due formazioni Siciliane, con Ortigia e Catania che trovano tre punti che, per motivi molto diversi, sono di platino per entrambe. I migliori italiani della tredicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto: Nicola Cuccovillo (Catania): l’attaccante mancino classe ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della Final Six di Coppa Italia. Carolina Marcialis domina la scena ad Ostia : Nello scorso fine settimana è andata in scena ad Ostia la Final Six della Coppa Italia di Pallanuoto femminile che, per la prima volta nella storia è stata vinta dalla Roma di coach Capanna. Sconfitta in Finale Rapallo, mentre Padova si è presa il terzo posto ai danni di Catania. Quinto posto per la Florentia, battuta Milano. Andiamo a scoprire le migliori italiane degli ultimi tre giorni di gare: Carolina Marcialis (Rapallo): la migliore di ...