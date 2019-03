Oroscopo Pesci | marzo | bella ripresa sentimentale | grandi progetti sul lavoro

Oroscopo del giorno 13 marzo - 2ª sestina : ottimo mercoledì per Acquario - Scorpione e Pesci : L'Oroscopo del giorno mercoledì 13 marzo 2019 è disponibile a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dall'Astrologia al terzo giorno di questa settimana. Partiamo pure con il dare una prima infarinatura sui segni migliori e peggiori di mercoledì interrogando le stelle in merito ai settori della vita legati a doppio filo con l'amore e il lavoro. Diciamo subito che la giornata di prossimo arrivo nasce sotto i buoni auspici della Luna ...

Oroscopo 14 marzo : Cancro confuso - passi avanti per Vergine - Pesci ambizioso : L'Oroscopo di giovedì 14 marzo vede i nati sotto il segno del Capricorno molto riflessivi, mentre i Gemelli sono in recupero. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: purtroppo molto spesso vi soffermate su relazioni che non hanno futuro. Siete intrigati dalle cose complicate, ma poi finite sempre per rimetterci e soffrire. Cercate di concentrarvi sulle cose concrete e otterrete ottimi ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 Marzo 2019 : il Capricorno deve parlare in amore - stanchezza sul lavoro per i Pesci : In questo periodo ti senti il mondo contro, ma è davvero così? La realtà è che sei un pochino più polemico del solito. Forse hai anche ragione a vivere la realtà come fosse una sorta di contrasto da ...

Oroscopo 9 marzo : Capricorno in calo nei sentimenti - nuove opportunità per i Pesci : Si conclude una nuova settimana, la seconda del mese di marzo 2019. Leggiamo dunque l'Oroscopo di sabato 9 marzo e le previsioni per tutti e dodici i segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Le previsioni zodiacali del 9 marzo da Ariete a Vergine Ariete: in amore giornata in cui sarete liberi di fare di più, sarà un sabato che comporterà qualche revisione. Nervosismo da tenere sotto ...

PAOLO FOX/ Oroscopo - oggi 7 marzo 2019 : Pesci destino da seguire : Oroscopo PAOLO Fox, oggi 7 marzo 2019: L'Ariete è protagonista di un ritorno di fiamma. Il Toro prova ad affrontare un nuovo percorso. Gli altri segni?

Oroscopo sull'amore - classifica di aprile : Pesci sul podio - gelosie per la Vergine : Nel mese di aprile 2019 troviamo Saturno e Plutone in Capricorno. Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Urano in Toro e Marte in Gemelli. Il Sole si sposterà dll'Ariete al Toro giorno 20. Mercurio, dapprima in Pesci, cambierà segno il 17 posizionandosi nei gradi dell'Ariete. Venere 'Pescina' cambierà segno il 21 andando in Ariete. Nodo lunare in Cancro. Di seguito la classifica del mese di aprile sulle faccende amorose dal segno più favorito ...

Oroscopo prossima settimana : ok per Gemelli - Leone e Pesci - Toro sottotono : L'Oroscopo settimanale dal 11 al 17 marzo 2019 mette a disposizione le previsioni e i consigli riservati ai dodici segni dello zodiaco. Ansiosi di scoprire come andranno i sette giorni relativi alla seconda settimana del corrente mese? Si prevede un periodo molto fortunato soprattutto per i nati in Gemelli, Leone e Pesci. In forse l'andamento quotidiano messo in conto a coloro nativi del Toro: dissonanze planetarie marcate porteranno un po' di ...

Oroscopo del weekend dall'8 al 9 marzo : energia per lo Scorpione e noia per i Pesci : L'Oroscopo dei segni zodiacali riserva sempre delle interessanti sorprese soprattutto nel corso del weekend. E' già trascorsa la prima settimana di marzo e in molti sono curiosi di sapere quali saranno le predizioni degli astri per quanto riguarda il fine settimana dal giorno 8 al 9. Naturalmente saranno delle giornate che verranno vissute in maniera totalmente differente da segno a segno. Infatti i nati sotto il segno dello Scorpione avranno ...

Oroscopo 8 marzo : chiarimenti per Vergine - Gemelli dispettoso - Pesci a riposo : L'Oroscopo di venerdì 8 marzo informa che il Cancro sarà polemico, mentre per la Bilancia si prevede una giornata impegnativa. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: a livello sentimentale si prospetta una giornata molto importante. Avete voglia di fare nuovi progetti con il partner e siete pienamente convinti di cosa volete. La vostra vita lavorativa è ancora molto instabile. Toro: vi trovate ...

Oroscopo 19 marzo : Pesci in attesa - Toro scoraggiato : Martedì 19 marzo molti segni saranno indaffarati con il lavoro. Alcuni segni invece sentiranno l'esigenza di staccare la spina, come l'Acquario. Il Capricorno potrebbe perdere di vista gli affetti. Creatività invece per Bilancia e Sagittario. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: lo zelo sarà uno dei punti essenziali su cui punterete nella giornata di martedì. Con tanta arguzia sarete capaci di risolvere quesiti grandi e piccoli, ...

Oroscopo 20 marzo : i Pesci abbiano più fiducia - debolezza per l'Acquario : Anche per la giornata del 20 marzo, mercoledì, gli esperti di astrologia hanno eleborato delle previsioni per ciascuno dei dodici segni oggetto dell'Oroscopo, che si suddividono in segni di Aria, Acqua, Terra e Fuoco. Ariete, Toro e Gemelli: previsioni zodiacali Ariete: l'Oroscopo del 20 marzo prevede una giornata tranquilla per gli uomini del segno, mentre per le donne potrebbe rivelarsi molto movimentata. Bene la salute, favorita dall'arrivo ...