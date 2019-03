Paolo Vallesi : «Molto della mia vittoria ad Ora o Mai Più lo devo a Ornella Vanoni. Gli altri maestri mi abbassavano i voti per strategia» : Paolo Vallesi e Caterina Balivo Reduce dalla vittoria ad Ora o Mai Più, Paolo Vallesi, ieri ospite a Vieni da Me, ha raccontato aneddoti della sua vita e fatto un bilancio della sua esperienza nel talent show condotto da Amadeus. Il cantante rivela anzitutto di essersi lasciato ‘corteggiare’ piuttosto a lungo dalla trasmissione, che già lo avrebbe voluto nel cast lo scorso anno, ricevendo però un secco ‘no’: “No, ...

Ora o mai più - vince Paolo Vallesi e ringrazia Ornella Vanoni : 'Sei una grande donna' : Paolo Vallesi con la maestra Ornella Vanoni vince Ora o mai più 2019. Si conclude, così, la seconda edizione del programma canoro condotto da Amadeus che per sei sabati sera ha riproposto i grandi ...

«Ora o mai più 2» - vince Paolo Vallesi (con la straordinaria Ornella Vanoni) : Annalisa MinettiSilvia SalemiJessica MorlacchiDonatella MilaniDavide De MarinisBarbara ColaPaolo VallesiMichele PecoraOra o Mai più 2 si è chiuso con la vittoria di Paolo Vallesi e della sua straordinaria coach, Ornella Vanoni, di cui diremo tra poco. Nel corso delle sei puntate Vallesi, autore de La forza della vita del 1992, è sempre stato tra i favoriti (ne aveva vinte quattro su cinque). «Ti conoscevo come artista, e ti ho conosciuto adesso ...

Ora o mai più 2019 - vince Paolo Vallesi con la maestra Ornella Vanoni : Si conclude, così, la seconda edizione del programma canoro condotto da Amadues che per sei sabato sera ha riproposto i grandi classici sanremesi cantati da otto ‘meteore’- affiancate da altrettanti big della musica italiana – in cerca di una seconda chance: Paolo Vallesi con Ornella Vanoni, Silvia Salemi con Marcella Bella, Jessica Morlacchi con Red Canzian, Barbara Cola con Orietta Berti, Annalisa Minetti con Toto ...

Ornella Vanoni : età - canzoni e figli | Ora o mai più : Ornella Vanoni: età, canzoni e figli | Ora o mai più Chi è Ornella Vanoni Ornella Vanoni nasce a Milano il 22 settembre 1934. Si iscrisse alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, diretta da Giorgio Strehler, il quale decise anche di farla cantare. Dopo qualche anno, nel 1959 Ornella partecipa al Festival dei due Mondi, a Spoleto. L’anno seguente conosce Gino Paoli, con cui nacque un grande amore; i due produssero inoltre un singolo “Senza ...

Ornella Vanoni : età - canzoni e figli | Ora o mai più : Ornella Vanoni: età, canzoni e figli | Ora o mai più Chi è Ornella Vanoni Ornella Vanoni nasce a Milano il 22 settembre 1934. Si iscrisse alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, diretta da Giorgio Strehler, il quale decise anche di farla cantare. Dopo qualche anno, nel 1959 Ornella partecipa al Festival dei due Mondi, a Spoleto. L’anno seguente conosce Gino Paoli, con cui nacque un grande amore; i due produssero inoltre un singolo “Senza ...

Ornella Vanoni alla riscossa. Chi la vuole a The Voice : E se Ornella Vanoni diventasse quarto giudice di "The Voice" al posto di Sfera Ebbasta? Potrebbe essere questa la soluzione vincente per il talent musicale di Simona Ventura che non è partito con il ...

Ora o mai più - Ornella Vanoni sbrocca con Donatella Rettore : clamoroso sfregio a Maria De Filippi : Ancora rissa ad Ora o mai più di Amadeus su Rai 1, dove è andato in onda l'ultimo atto dello scontro tra Donatella Rettore e Donatella Milani . La Rettore ha rincarato la dose contro la Milani: 'Ed è ...

Ornella Vanoni : età - canzoni e figli | Ora o mai più : Ornella Vanoni: età, canzoni e figli | Ora o mai più Chi è Ornella Vanoni Ornella Vanoni nasce a Milano il 22 settembre 1934. Si iscrisse alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, diretta da Giorgio Strehler, il quale decise anche di farla cantare. Dopo qualche anno, nel 1959 Ornella partecipa al Festival dei due Mondi, a Spoleto. L’anno seguente conosce Gino Paoli, con cui nacque un grande amore; i due produssero inoltre un singolo “Senza ...

Noemi dalla cover di Domani è un altro giorno al nuovo album (video) : “Il confronto con Ornella Vanoni è tosto” : Sarà un 2019 impegnativo per Noemi, che ha appena pubblicato la sua cover di Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni come colonna sonora del film omonimo nelle sale dal 28 febbraio. Intervenendo in conferenza stampa alla presentazione del film, insieme al regista Simone Spada e agli attori protagonisti Marco Giallini, Valerio Mastadrea e Anna Ferzetti, Noemi si è detta entusiasta della collaborazione a questo remake italiano del film ...

Ornella Vanoni : «Finalmente ho l'età per essere libera» - : Ma il futuro spaventa solo noi: chi nascerà nel mondo dei robot apparterrà a quel mondo e non ci farà caso». È vero che ha in mente un nuovo programma televisivo? «Sì, ma con cautela. La tv oggi è ...

Ornella Vanoni pensa a uno show televisivo : "Ma Netflix è una droga - mi uccide" : Di uno show celebrativo dedicato a Ornella Vanoni se ne parla da tempo. Già nel settembre del 2017 su Tvblog scrivevamo della possibilità di (ri)vedere la voce milanese in un bel varietà in onda su Rai 1, ma poi quell'ipotesi era sfumata e non se n'è fatto più nulla. Ora, dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, Ornellissima conferma l'intenzione di volersi (ri)mettere alla prova con uno show. "Ma con cautela", dice alla giornalista Giusy ...

Ornella Vanoni : età - canzoni e figli | Ora o mai più : Ornella Vanoni: età, canzoni e figli | Ora o mai più Chi è Ornella Vanoni Ornella Vanoni nasce a Milano il 22 settembre 1934. Si iscrisse alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, diretta da Giorgio Strehler, il quale decise anche di farla cantare. Dopo qualche anno, nel 1959 Ornella partecipa al Festival dei due Mondi, a Spoleto. L’anno seguente conosce Gino Paoli, con cui nacque un grande amore; i due produssero inoltre un singolo “Senza ...

Ornella Vanoni in lacrime a Ora o Mai Più : la commozione per Paolo Vallesi e Gigi D’Alessio : Ornella Vanoni commossa ad Ora O Mai Più per il duetto di Paolo Vallesi e Gigi D’Alessio Ornella Vanoni non è riuscita a trattenere le lacrime durante la diretta di Ora o mai Più. Ospite della puntata del 16 gennaio, insieme a Patty Pravo, è stato Gigi D’Alessio che come di consueto duetta con tutti […] L'articolo Ornella Vanoni in lacrime a Ora o Mai Più: la commozione per Paolo Vallesi e Gigi D’Alessio proviene da ...