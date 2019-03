OPPO Reno è un nuovo brand di smartphone | ecco come potrebbe essere il primo modello

Non riesce a sOPPOrtare la morte dei genitori - 24enne si lancia sotto un treno : “Addio angelo” : La storia di Flur McDonald, studentessa 24enne del Regno Unito, che si è uccisa lanciandosi sotto un treno lo scorso 29 gennaio. La polizia locale ha fatto sapere di non trattare il suo decesso come "sospettoso". Come racconta la famiglia, non era riuscita a superare il dolore per la morte dei genitori: "Grati e felici di averla conosciuta"Continua a leggere