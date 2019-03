Operazione NAS torna sul Nove tra malasanità e mense scolastiche da chiudere

davidemaggio

(Di lunedì 11 marzo 2019)NASE’ uno dei programmi più interessanti che ilabbia offerto finora al proprio pubblico, ed è pronto are con trenta nuovi episodi nella fascia preserale:NAS sarà in onda con la terza stagione a partire dalle 19.30 di oggi.NAS: trenta nuovi episodi alle 19.30 sulNuove indagini con protagonisti i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, che nei mesi scorsi hanno tenuto banco in tv con le loro perquisizioni a tappeto in ristoranti e pescherie, mostrando al pubblico tutte le mancanze e i pericoli nascosti nei luoghi che frequentano abitualmente. Ma nella nuova stagione si andrà oltre, e non si parlerà solo di cibi avariati e merci contraffatte.Stavolta si affronteranno temi ancora più duri e soprattutto di grande attualità, come per esempio una casa di accoglienza per anziani fuori norma, sprovvista di ...

