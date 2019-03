Operazione antidroga tra Area stabiese e Penisola sorrentina 26 arresti

Operazione antidroga al Quartaccio - 20 arresti : le immagini del blitz : La polizia ha eseguito venti arresti per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al termine di un blitz nel quartiere romano del Quartaccio , centro del traffico di hashish, ...

Roma : ampia Operazione antidroga al Quartaccio - 20 persone in manette : Roma – Questa mattina gli investigatori del Commissariato Primavalle, coadiuvati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Reparto Prevenzione Crimine Lazio e con l’ausilio di un elicottero della Polizia, hanno eseguito, nella borgata ‘Quartaccio’, 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere per violazione legge stupefacenti richieste dalla locale Procura della Repubblica Direzione ...