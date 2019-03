Olimpia Milano-Olympiacos | Eurolega basket 2019 | programma | orario e tv

oasport

(Di lunedì 11 marzo 2019) Si apre oggi una settimana fondamentale per il cammino diin Europa. Giovedì 14 marzo la formazione allenata da Simone Pianigiani accoglierà al Forum l’per la 26a giornata della regular season dell’2018-di. La sfida costituisce a tutti gli effetti uno scontro diretto di capitale importanza per proseguire nella rincorsa ad un posto nei playoff, obiettivo stagionale per Mike James e compagni. L’si trova infatti al momento in settima posizione in classifica, con lo stesso score della squadra greca (13 vittorie e 12 sconfitte).Nella partita di andataha realizzato un’autentica impresa sbancando il Pireo con il punteggio di 99-75. Servirà una prestazione di analogo spessore per avere ragione degli uomini allenati da David Blatt. L’ha chiuso superando il Buducnost una serie estremamente negativa ...

