Nuova sede per l’Hellas Verona dal 2019-20 | iniziati i lavori

Pd - Zingaretti : “Voglio andare via dalla sede del Nazareno. Ne serve una Nuova - aperta a ragazzi e ragazze” : Lo “spalanchiamo le porte e cambiamo tutto” evocato dal palco subito dopo la vittoria delle primarie Pd si è tradotto in una prima idea: un trasloco. “Vorrei cambiare la sede nazionale, spostarla da via del Nazareno e costruire sedi con co-working delle idee per ragazzi e ragazze, che ci dicano ‘state sbagliando, dobbiamo cambiare posizione’. Dobbiamo sbaraccare e ricostruire, aprire una nuova e bella sede con una ...

Zingaretti : "Sbaraccare via del Nazareno - voglio Nuova sede per il Pd' - : Il segretario dei Dem: "Vorrei co-working per ragazzi e ragazze e una libreria al piano terra". Poi aggiunge: "Tav si farà perché il vero capo del governo è Salvini. Non so se l'esecutivo tiene, ...

Savona - inaugurata la Nuova sede del Coni in via Montenotte - FOTO - : ... i Presidenti delle tre Associazioni Benemerite Ghersi, Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia,, Rebagliati, Panathlon, e Pizzorno, Veterani dello Sport,, i Fiduciari Locali del Coni, molti Presidenti di ...

Tulipark : arriva la Nuova sede a Roma est - in via dei Gordiani : Sta per arrivare il momento dell'apertura del parco Tulipark, il giardino olandese che sarà attivo a Roma dalla fine del mese di marzo. A pochi giorni dall'inaugurazione ufficiale è stato pubblicato l'annuncio sui social, l'Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros ha postato sulla pagina ufficiale Facebook di Tulipark Roma la sede del parco a tema, che sorgerà in una delle aree del Comprensorio Casilino a Roma, nei pressi di Villa De Sanctis. L'area ...

Nuova sede per 50&più. Iniziano le lezioni di disegno : BRINDISI - Nuova sede a Brindisi per l'associazione 50&più: da via Fulvia, la location è stata trasferita in via Appia, civico 159/C,, dove si svolgeranno tutti gli appuntamenti e i corsi. Anche ...

Palermo : inaugurata la Nuova sede del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano : 1/12 ...

Venerdì l'inaugurazione della Nuova sede del Pd di Massa : Massa - Venerdì 1 marzo, alle 18,30 in via Cavour 23 verrà inaugurata la nuova sede del Partito democratico di Massa. Parteciperà anche il vice presidente della Camera Ettore Rosato. A seguire, alle ...

Sicilia - Soccorso alpino : venerdì l’inaugurazione della Nuova sede : La nuova sede della Stazione Palermo-Madonie del Soccorso alpino e Speleologico Siciliano sarà inaugurata venerdì 1 Marzo alle ore 11 presso la palazzina Enac dell’aeroporto di Boccadifalco. La sede è composta da sala operativa, sala riunioni, magazzino attrezzature e una piccola foresteria. Prima della cerimonia, cui saranno presenti autorità civili e militari e dirigenti del SASS, dalla torre dell’aeroporto, con un panorama a 360 ...

Calcio - AS Roma - inaugurata Nuova sede all'Eur : inaugurata all'Eur la nuova sede amministrativa dell'AS Roma , che ospita la location riservata a dirigenza, reparto commerciale, marketing e biglietteria. Il premier, Giuseppe Conte, dichiarato ...

Roma - apre la Nuova sede all'Eur. C'è anche il premier "tifoso" Conte : Non c'è sfarzo, ma eleganza asciutta e rigorosa. E un feeling perfetto con l'architettura classica del complesso dell' Eur che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere un polo della cultura imperiale ...

Conte nella Nuova sede della Roma : 'Io tifoso maniaco - ma non 'gufo' le altre' : Roma - Festa con ospite a sorpresa, graditissimo e tifosissimo, per l'inaugurazione della nuova sede della Roma. Al portone dei raggianti uffici dell'Eur, già in attività dallo scorso dicembre, ha ...

La Nuova sede all'Eur - un viaggio nel futuro : Inaugurata ieri la nuova sede ufficiale della Roma , alla presenza di Totti, Baldissoni, Fienga poi i big della politica italiana come il premier Conte , 'Non me ne vado finché la mia maglia non ...