Nuova Abarth 595 esseesse | lo Scorpione non è mai stato così pungente GALLERY

sportfair

(Di lunedì 11 marzo 2019) La595si ispira al leggendario kit di elaborazione degli anni Sessanta e alla successiva edizione dell’500 del 2009 Ritorna la straordinaria595, il cui nome affonda le proprie radici nella storia del marchio e rinvia direttamente ai suoi albori, quando i kit di trasformazione degli anni Sessanta fecero la fortuna di Carlo, consacrandolo come l’inventore dell’elaborazione per le vetture di mass production.Nel 1964 fece il suo esordio la prima595, elaborata mediante un carburatore Solex 34 PBIC e uno speciale collettore di aspirazione fuso in lega leggera in corpo unico con il coperchio delle valvole la cui potenza saliva fino a 32CV. E fu subito un successo per gli amanti della sportività italiana. Lo stesso successo che riscosse nel 2009 l’inedito kit prestazionale ...

motorionline : Al #GIMS2019 2019 #Abarth celebra il suo 70° anniversario dalla fondazione. Protagonista dello stand del marchio de… - 382mofumofu : RT @sniffauto: Volevate una #595Abarth #Verdeadrenalina e con nuovi #inserti? C’è sulla nuova #gamma - laudoracing : Fiat 131 Racing 1/18 Dopo il grande successo del nostro modello Fiat 131 Abarth a breve sarà in Preorder questa nu… -