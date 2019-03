Non solo F-35 | l' Italia nella top ten del mercato mondiale delle armi

Salvini : "Partono i bandi Tav ma Non solo : ci sarà uno shock sulle infrastrutture - alta velocità al Sud" : "Bisogna riavviare, da Nord a Sud, quei 300 cantieri fermi che rappresentano un Paese che non è quello dei cittadini ma era quello del Pd".

Savona - Festa patronale e Non solo : date e orari di apertura del museo del Santuario : In occasione della Festa patronale il museo del Santuario sarà aperto il 17 marzo dalle 15 alle 22 e il 18 marzo dalle 9 alle 18, il costo del biglietto di ingresso sarà di 2 euro ed include una ...

Juventus-Atletico - Non solo Ronaldo : il piano di Allegri per battere Simeone : ...l'Atletico Madrid - un'impresa che nella sua storia non le è ancora riuscita - e ovviamente deve pensare a scardinare una difesa che non prende gol da quattro partite e che è tra le migliori al mondo.

MotoGp – IanNone enigmatico sui social - il messaggio sibillino dopo il Qatar : “mi interessa solo ciò che ho oggi” : Iannone ed il suo messaggio sibillino nel cuore della notte, il pilota palesa i suoi pensieri più profondi: c’entra Belen o la MotoGp? dopo il primo Gran Premio di stagione in Qatar, è già tempo per Andrea Iannone di tirare le somme. La gara sul circuito di Losail non ha regalato al pilota un posto in classifica tra i più ambiti, eppure il messaggio lasciato dal motociclista di Vasto nella notte sui social non ha un ‘sapore ...

Non solo Riace : ecco i Bronzi di Porticello - tra i tesori del Museo archeologico di Reggio Calabria : Oltre ai Bronzi di Riace, il Museo archeologico di Reggio Calabria ospita altre due opere, capolavori assoluti dell'arte del V secolo a.C.: si tratta dei Bronzi di Porticello, due teste bronzee, ribattezzate del filosofo e di Basilea, recuperate in un relitto rinvenuto alla fine degli anni Sessanta sui fondali reggini. ecco tutte le curiosità.Continua a leggere

Pensioni ultime notizie : Quota 100 “Non cambia la Fornero - solo slogan” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 “non cambia la Fornero, solo slogan” Sul tema Pensioni ultime notizie rilanciano la polemica su Quota 100 e su una effettiva riforma Fornero che in realtà non c’è stata. Almeno stando alle ultime dichiarazioni del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenuto alla Camera del Lavoro di Pavia. Il problema di Quota 100 sta nel suo essere slogan, per il sindacalista, visto che ...

Giancarlo Magalli vs Adriana Volpe. Lui : “Io misogino? E’ lei che mi ha accusato di esserlo. Non la nomino - anche perché campa solo di questo” : Giancarlo Magalli vs Adriana Volpe, la storia continua. anche se il conduttore non la nomina direttamente. Accade a Le Parole di Massimo Gramellini. Quando a Magalli viene chiesto se sia misogino risponde: “Io misogino? E’ lei che mi ha accusato di esserlo. Non la nomino, anche perché campa solo di questo”. Il conduttore ricorda poi altre donne con cui ha lavorato: “Ho avuto decine e decine di co-conduttrici, dalla Carlucci, ...

'La Non soluzione Conte sulla Tav è solo fuffa - una supercazzola' - Renzi - : Roma, 10 mar., askanews, - 'Quella di Conte è una non soluzione. E' fuffa. Una supoercazzola, una incredibile presa in giro. Prendono tempo con un piccolo escatomage giuridico per rinviare ancora di ...

Tav/ Renzi : Non soluzione Conte è solo fuffa - una supercazzola : Roma, 10 mar., askanews, - "Quella di Conte è una non soluzione. E' fuffa. Una supoercazzola, una incredibile presa in giro. Prendono tempo con un piccolo escatomage giuridico per rinviare ancora di ...

Tav - Salvini : "Conte da solo Non riuscirà a fermarla" : Il vicepremier Matteo Salvini, spesso critico quando si tratta di sondaggi, si è armato di telefonino per illustrare al Corriere Della Sera quanto i sondaggi gli diano ragione sulla Tav: la gran parte degli italiani, secondo i dati diffusi da Swg, è favorevole alla discussa opera.Guardi qui. Swg ha fatto un sondaggio. I favorevoli alla Tav in Italia sono il 58%, i contrari soltanto il 16%. Nella Lega i sì sono al 75%, ma anche tra i 5 Stelle, ...

"Suo Nonno sta per morire". Ma il medico è solo in video : I mmaginate che un vostro caro sia disteso su un letto di ospedale. E ora, pensate a una macchina con un monitor che si avvicina. Dallo schermo della macchina un dottore vi sta dicendo, in ...

Non solo «La casa di carta» : l’anima musicale (ed eco) dell’ispettrice Murillo : «La terza stagione della casa di Carta vi lascerà senza fiato!»: parola dell'ispettrice Murillo«La terza stagione della casa di Carta vi lascerà senza fiato!»: parola dell'ispettrice Murillo«La terza stagione della casa di Carta vi lascerà senza fiato!»: parola dell'ispettrice Murillo«La terza stagione della casa di Carta vi lascerà senza fiato!»: parola dell'ispettrice Murillo«La terza stagione della casa di Carta vi lascerà senza fiato!»: ...

Ford - General Motors e Non solo. Come la case auto sbandano per cercare nuovi business : 'C'è questa percezione di una mobilità utopica che sta cambiando il mercato, ma in realtà non ci sono ancora una scienza e un modello di business', ha detto Kevin Tynan, analista di Bloomberg ...

Tav - l’acrobazia di Conte per la tregua : “Non partono i bandi ma solo gli avvisi” : Alla fine aveva ragione Giuseppe Conte a rassicurare i collaboratori di Palazzo Chigi stupiti dal precipitare delle tensioni tra M5S e Lega sulla Tav: «State sereni non ci sarà nessuna crisi di governo, tutta scena, tutto teatro». Questo è stato: la rappresentazione di un dramma, con un’attenta regia fino all’ultimo atto e Conte tra i protagonisti....