Giorgetti : 'Non basta il governo per lo stop alla Tav - serve il Parlamento' : Renato Brunetta responsabile economico di Forza Italia chiede che Matteo Salvini stacchi la spina al governo: 'Sta al governo con l'unica forza politica che non la vuole. Sta prendendo in giro i suoi ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : vincono le big - al Fondi Non basta un super Leal : Giornata numero 20 per la Serie A di Pallamano maschile, in cui abbiamo assistito a sette sfide molto interessanti e ricche di gol, con una capolista solitaria, che risponde al nome del Bolzano, capace di sconfiggere 30-28 un Bologna assetato di punti-salvezza, grazie alle 7 reti del pivot Damir Halilkovic, con il Pressano che continua il suo inseguimento, piegando 28-23 la Metelli Cologne. Due punti anche per il Conversano, che nonostante le 12 ...

Berlino Non ne ha mai abbastanza : "Bloccare i 970 milioni alla Grecia - mancano ancora alcune riforme" : La Germania vuole bloccare l'erogazione di circa un miliardo di euro alla Grecia, all'esame dell'Eurogruppo di lunedì. L'ipotesi di un rinvio è stata fatta circolare come indiscrezione sui quotidiani greci da giorni ma ora ha preso consistenza in una nota interna al ministero delle Finanze guidato da Olaf Scholz, visionata dal giornale finanziario tedesco Handelsblatt. Berlino è dell'idea che l'Eurogruppo debba posticipare ...

Serie A - Inter e Atalanta ok : alla Sampdoria Non basta Quagliarella : CLASSIFICA Serie A Inter-Spal 2-0, cronaca e tabellino Samp-Atalanta 1-2, cronaca e tabellino 1 di 2 Successiva Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Tav - Di Maio : “Chi ha vinto tra me e Salvini? Non è una partita di calcio. Basta folklore - serve tranquillità” : “Non è una partita di calcio, qui stiamo parlando di governare il paese quindi Basta con il folclore, quello che mi interessa è tornare a occuparmi delle cose importanti”. Così il ministro del lavoro Luigi Di Maio, ospite del villaggio Rousseau a Milano, ha commentato lo scontro sul tema Tav all’interno del governo della scorsa settimana. “L’obiettivo nostro è dare tranquillità a questo paese dando soluzioni a problemi importanti” L'articolo ...

Governo - Di Maio : “Veniamo da due giorni Non semplici. Ora basta tensioni - dureremo altri quattro anni” : “Questo è un Governo che durerà altri quattro anni. Abbiamo portato a casa delle battaglie nel primo anno, ma dobbiamo ragionare a trent’anni. Si dovrà dire che quel processo lo ha avviato il M5S al Governo”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo al Villaggio Rousseau. L'articolo Governo, Di Maio: “Veniamo da due giorni non semplici. Ora basta tensioni, dureremo altri quattro anni” proviene da Il ...

Chievo-Milan - 1 a 1 dopo il primo tempo : gran punizione di Biglia - ma Non basta. Espulso Gattuso : Si è concluso il primo tempo tra Chievo e Milan. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1 a 1. Alla rete del vantaggio di Biglia, che ha battuto Sorrentino con una splendida punizione a giro, ha risposto Hetemaj, che è riuscito a riportare la partita in parità con un preciso colpo di testa. Non convincente, sin qui, la prestazione dei rossoneri, che hanno creato pochi pericoli alla difesa avversaria. Piatek è stato imbeccato ...

Rugby - Sei Nazioni : Italia - Non basta la voglia : l'Inghilterra domina 57-14 : INGHILTERRA-Italia 57-14 - Un'altra lezione. La potenza tanto temuta dei trequarti inglesi mette in ginocchio l'Italia, che cade a Twickenham 57-14 nel quarto match del Sei Nazioni. Per gli azzurri è ...

Marta Flavi : “Basta mandarmi foto hot! Non lo sopporto e vi blocco” : “Mi sento la killer dei cafoni“. Parole di Marta Flavi che sul suo profilo Instagram spiega di non poterne proprio più chi le manda foto osé: “Capisco le lettere di “amore” che alcuni gentilmente mi scrivono, invece non sopporto chi non si contiene e manda perfino foto hot!!!”, scrive la conduttrice. Che aggiunge: “Quello non lo sopporto e li blocco, appena mi arrivano “vi faccio” fuori con un semplice ...

Sfogo di Ferrero a Bogliasco : 'Basta - la Sampdoria Non è in vendita' : Genova - Intervento a sorpresa di Massimo Ferrero a Bogliasco . Al termine della conferenza stampa di Giampaolo , il presidente della Sampdoria si è presentato davanti a microfoni e taccuini. 'Non ...

Tav - Salvini : Non ci sarà crisi - basta litigare e avanti insieme : Roma, 9 mar., askanews, - "L'Italia ha bisogno di un governo che faccia ancora riforme e assicuri lavoro Quindi sulla Tav mon ci sarà nessuna crisi di Governo" anche perchè è ancora possibile "fare e ...

SFERA EBBASTA/ "Non ho mai detto che drogarsi è giusto!" : Non istigo i ragazzini a prendere la droga, non sono un cattivo esempio dice SFERAEBBASTA rompendo il silenzio dopo il morto al suo concerto

L'accordo sul prezzo del latte Non basta - assalto armato a un'autocisterna vicino Sassari : Due uomini a volto coperto e armati hanno assaltato stamattina un'autocisterna che trasportava latte. Il mezzo si trovava in territorio comunale di Torralba (Sassari) ed era diretto al caseificio "Fratelli Pinna" di Thiesi. L'autista è stato fatto scendere e allontanare dai due, che poi hanno dato fuoco all'autocisterna senza sversare il latte in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.L'ennesimo assalto ad ...

8 marzo : Salvini - Non bastano mimose : ANSA, - ROMA, 8 MAR - "I ministri non possono limitarsi alle mimose, credo sia più utile presentare due leggi che diventeranno presto realtà, entro la primavera, e risparmieranno sofferenze a migliaia ...