Nissan | lo strano caso di Carlos Ghosn | ha lasciato il carcere in tuta da operaio e con

corriere

(Di lunedì 11 marzo 2019) Se, considerato un eroe in Giappone ai tempi in cui salvòdal fallimento, licenziando comunque migliaia di dipendenti,, avesse messo in testa un cappellino con il marchio di un'...

marcoXbresciani : @disinformatico un po' di FUD da parte di FCA non poteva mancare. Della serie: 'non siamo capaci di vendere, ma è c… -