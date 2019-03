Nissan | Ghosn verso partecipazione a Cda

Carlos Ghosn - ex presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan - è stato liberato su cauzione : L’ex presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan, Carlos Ghosn, è stato liberato su cauzione. Ghosn era stato arrestato lo scorso novembre in Giappone con l’accusa di avere trattenuto per sé alcuni fondi aziendali quando era a capo dell’azienda automobilistica Nissan.

Nissan : Ghosn - avvocato si rivolge a Onu : TOKYO, 5 MAR - L'avvocato di famiglia di Carlos Ghosn ha presentato una petizione all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, citando il periodo eccessivo di detenzione - superiore ...

Nissan rivede al ribasso le stime su utile intero anno. Scandalo Ghosn determinante : TOKYO - La progressiva flessione delle vendite costringe la Nissan a ridurre le previsioni sui profitti per l'intero anno fiscale. La seconda casa auto nipponica si attende adesso un utile netto di ...

Nissan - Il caso Ghosn costa già 75 milioni di euro : La vicenda dell'arresto di Carlos Ghosn inizia a produrre effetti negativi anche sul bilancio della Nissan. La Casa giapponese ha infatti deciso di contabilizzare oneri per un totale di 9,2 miliardi di yen (circa 75 milioni di euro) per coprire gli eventuali esborsi per i compensi concordati con il suo ex presidente ma non ancora pagati.Pagamento dipende dalle indagini. La Nissan ha comunque precisato che il pagamento dipende dall'esito delle ...

Nissan in calo nel dopo-Ghosn : riviste le stime sull'esercizio in corso : Il destino personale di Ghosn, comunque, fa ormai da sfondo alla questione fondamentale del destino di una alleanza che ha prodotto l'anno scorso 10,76 milioni di autoveicoli, uno su nove al mondo,, ...

Nissan - Ghosn : "Contro di me un complotto dei dirigenti" : Carlos Ghosn lancia pesanti accuse contro la Nissan per l'indagine che ha portato alla sua carcerazione alla fine dello scorso novembre. L'ex presidente della Casa di Yokohama e ed ex numero uno della Renault ha infatti concesso la sua prima intervista dopo l'arresto al quotidiano nipponico Nikkei e rispondendo a molte delle accuse che gli sono state mosse negli ultimi mesi. stato un complotto. Ghosn in particolare ha sottolineato di non ...

Ghosn lascia la Renault Mr Michelin al volante. Ora la sfida con Nissan : Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, ha infine dichiarato che Parigi, in qualità di azionista chiave, sarà estremamente vigile in merito al pagamento dell'indennità di fine rapporto da ...

Nissan : Ghosn verso dimissioni da Renault : Carlos Ghosn, ex presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, in stato di fermo a Tokyo con le autorità nipponiche che hanno respinto l'ultima richiesta di concedere la libertà su cauzione ...