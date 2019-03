Nek | il nuovo disco uscirà a maggio!

Nek - l'attesa è quasi finita : nuovo album il 10 maggio - poi il tour : l'attesa per il nuovo album di inediti di NEK Filippo Neviani è quasi finita: il suo nuovo progetto discografico uscirà in tutti i negozi il prossimo 10 maggio a distanza di tre anni dal precedente '...

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Nek con l’epic fail del social media manager di Biagio Antonacci : La data d'uscita del nuovo album di Nek è finalmente ufficiale. L'artista di Sassuolo ha annunciato che il suo nuovo capitolo discografico a partire dal 10 maggio dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Mi farò trovare pronto. L'artista ha sciolto le riserve sul suo ritorno in musica dopo la partecipazione alla kermesse in occasione della sua partecipazione a Che tempo che fa, anche se il titolo non è ancora stato deciso. ...

Nek all’Arena di Verona con il nuovo album : biglietti in prevendita per il concerto di settembre : Nek all'Arena di Verona sarà in concerto il prossimo 22 settembre. A due anni dal concerto-evento del 2017, sold out con 12.000 persone presenti nel tempio della musica, Nek annuncia un nuovo spettacolo all'Arena di Verona, che arriverà al termine della tournée estiva per la presentazione del nuovo disco di inediti. I biglietti per assistere al concerto di Nek all'Arena di Verona saranno disponibili in prevendita per gli iscritti al FilGood ...

Accordo tra un Birrificio Messina e la HeiNeken per un nuovo marchio : Accordo stamani tra BirrificioMessina e l’Heineken, per la produzione di una nuovo marchio di birra e la commercializzazione delle bottiglie prodotte a Messina. L’Heineken diversi anni fa gestiva proprio lo stabilimento della Birra Messina nella città dello Stretto, dopo la chiusura 15 ex operai costituirono la cooperativa Birrificio Messina producendo da soli la bevanda. Oggi è stato siglato un Accordo dal direttore di produzione ...