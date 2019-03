Negli episodi di Grey’s Anatomy dell’11 marzo su La7 e FoxLife due ritorni dal passato

«Riverdale» : il ricordo di Luke Perry Negli ultimi episodi : Luke PerryLuke PerryLuke PerryLuke PerryLuke PerryLuke PerryAlla scomparsa di Luke Perry, stella di Beverly Hills 90210 e simbolo di una generazione , il creatore Roberto Aguirre-Sacasa non ci ha pensato due volte a sospendere la produzione dell’ultima serie in cui era impegnato l’attore, Riverdale. Due giorni per permettere al cast e alle maestranze di elaborare il lutto e riprendere lì dove si erano interrotti, senza più gli ...

Suburra : ecco cosa vedremo Negli episodi di questa sera a partire dalle 23.40 : La serie evento targata Netflix, ritorna nella seconda serata di Rai 2. ecco le trame dei due episodi di oggi.

Il finale di The Good Doctor 2 svelato Negli Usa : la trama degli ultimi due episodi della stagione : The Good Doctor 2 è ormai agli sgoccioli sia negli Usa che in Italia. Il medical drama con Freddie Highmore che ha conquistato il nostro Paese sta per portare il pubblico nel bel mezzo della seconda stagione e poi dritto fino al gran finale che andrà in onda, in Italia, a fine marzo. negli Usa, invece, proprio qualche ora fa è andato in onda l'episodio numero 16 lanciando, di fatto, gli ultimi due in scena il 4 e 11 marzo. Proprio per questo ...

Chi è davvero Marie Cerone in Grey’s Anatomy 14 su La7? Rivelazioni sul passato di Ellis Negli episodi del 18 e 25 febbraio : La programmazione di Grey's Anatomy 14 entra nel vivo della seconda parte di stagione con un breve ciclo di episodi dedicato principalmente al concorso interno all'ospedale che vede i medici competere per ottenere un cospicuo finanziamento ad un progetto di innovazione chirurgica. L'impegno a tempo pieno nella gara sarà però fonte di nuove scoperte per Meredith, che poco o nulla hanno a che fare con la medicina: dagli episodi del 18 febbraio ...

Svelato il volto di Kate - la quarta sorella di Derek in Grey’s Anatomy in arrivo Negli episodi dedicati ad Amelia : Ha un volto la new entry Kathleen, alias Kate, la quarta sorella di Derek in Grey's Anatomy mai vista prima d'ora ma in arrivo negli episodi dedicati al personaggio di Amelia Shepherd in questa seconda parte della quindicesima stagione. Sarà Amy Acker, attualmente protagonista della serie The Gifted di Fox ma già vista in Angel, Person of Interest, CSI ed Alias, ad interpretare l'ennesimo medico della famiglia Shepherd: il personaggio di Kate ...

Stadi - cambia la procedura contro i cori razzisti : sospensione delle gare e squadre Negli spogliatoi al secondo episodio : cambia la procedura per la sospensione temporanea delle partite in caso di cori razzisti. Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc riducendo da tre a due i passaggi (squadre al centro del campo e al secondo episodio squadre negli spogliatoi) fermo restando che l’autorità competente per lo stop delle partite sarà sempre il responsabile per l’ordine pubblico. L'articolo Stadi, cambia la procedura contro i cori razzisti: sospensione delle ...

Arriva Matthew Morrison in Grey’s Anatomy 14 su La7 - il marito di Jo Negli episodi del 28 gennaio e 4 febbraio : Con l'arrivo di Matthew Morrison in Grey's Anatomy 14 su La7, negli episodi del 28 gennaio, la serie giunge al culmine del racconto della storyline sulla violenza domestica che vede protagonista la specializzanda Jo Wilson. La messa in onda di Grey's Anatomy 14 su La7 Arriva così al giro di boa del finale di metà stagione e lo supera con la première invernale, episodi trasmessi entrambi il 28 gennaio in prima serata su La7 e in prima visione ...