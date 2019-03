Nba | Philadelphia aggancia Indiana | in volata Toronto e Detroit

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) Era atteso da settimane il rientro di Joel Embiid sul parquet, ed eccolo finalmente tornare a dominare sotto canestro per i76ers. Il centro camerunense ha fatto il suo ritorno in campo proprio in un match fondamentale per il terzo posto nella Eastern Conference, detenuto finora dagliPacers. Nella notte Embiid ha messo a referto 33 punti con 12 rimbalzi per un rientro perfetto nella sfida contro, così ora, conquistata la vittoria, raggiunge i Pacers al terzo posto con 0.627 a pari merito. I Pacers non avevano sofferto fino ad oggi l'assenza di Victor Oladipo, ma in un match così decisivo avrebbe senz'altro fatto comodo. Non è bastato neppure Myles Turner, candidato al premio di miglior giocatore difensivo dell'Nba, a contenere Embiid e compagni: per Phila decisivi come al solito anche Simmons, Harris e Butler.facile a Miami, quinta ...

