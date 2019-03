NBA – Celtics | Marcus Morris elogia Irving | “grande leader! Voci riguardo l’addio?

NBA - il viaggio che ha cambiato la stagione dei Boston Celtics : Negli ultimi giorni hanno fatto rumore le dichiarazioni di Adam Silver secondo il quale alcuni giocatori NBA sono "genuinamente infelici", anche per il ruolo che i social media ricoprono nelle loro ...

Risultati NBA - LeBron perde ancora e saluta i playoff : vittorie per Celtics - Nets e Bucks ad Est : Los Angeles Lakers sconfitti da Irving e soci in un incontro che sancisce definitivamente l’addio ai playoff della squadra di LeBron James I Los Angeles Lakers ancora una volta sono stati sconfitti. Ciao ciao playoff, una debacle totale quella dei gialloviola che hanno tradito le attese dopo un’estate ricca di aspettative seguite all’arrivo di LeBron James. Quest’oggi, con un roster decisamente decimato dalle ...

NBA – Steve Kerr bacchetta gli Warriors : “contro i Celtics abbiamo fatto jogging - sconfitta imbarazzante” : Gli Warriors perdono di 33 punti contro i Celtics, è la sconfitta casalinga più larga della gestione Kerr. Il coach definisce imbarazzante la prova dei suoi Grande sorpresa nella notte della Oracle Arena. I Golden State Warriors hanno perso nettamente il big match contro i Celtics che, nonostante non stessero passando un buon momento, si sono imposti 95-128. Ben 33 punti di distacco per quella che è la peggior sconfitta casalinga dell’era ...

NBA – Steph Curry elogia i Celtics : “squadra affamata e di talento - sappiamo cosa sono in grado di fare ai Playoff” : Stephen Curry spende belle parole per i Boston Celtics dopo la sfida della notte: la stella degli Warrior conoscio delle potenzialità di Irving e compagni durante i Playoff La stagione dei Boston Celtics non è andata secondo, almeno fin qui, secondo i piani. La franchigia del Massachusetts è attualmente 5ª nella Estern Conference con un record di 39-26, certamente al di sotto delle aspettative pre-stagionali. Ad inizio regular season ...

Basket : NBA. Warriors umiliati dai Celtics - Rockets passano a Toronto : Il peggior ko dell'era Kerr: e' quello subito nella notte italiana della regular-season dell'Nba dai Golden State Warriors per mano dei Boston Celtics

Risultati NBA – I Celtics asfaltano Golden State grazie ad un mostruoso Hayward - Harden stende Toronto : ok Phila e Indiana : I Celtics asfaltano i Warriors grazie ad una splendida prestazione di Hayward, c’è gloria anche per Houston che supera Toronto in trasferta. Sorridono Indiana e Philadelphia, mentre Memphis e Minnesota vanno ko Clamorosa sconfitta di Golden State, che prosegue nel suo momento negativo incassando il terzo ko nelle ultime quatto partite giocate. Alla Oracle Arena è un dominio di Boston, che si impone con il punteggio di 95-128 grazie ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 marzo) : Celtics a valanga su Golden State - Rockets battono Raptors - Blazers e Thunder battuti : Sei partite si sono giocate in questa notte di NBA, che ha visto maturare diverse prestazioni individuali di primo livello e almeno tre risultati inaspettati, se non altro guardando al bilancio vittorie-sconfitte nell’arco della stagione. Va detto che la lotta playoff ormai in pieno svolgimento rende sempre meno occasionali alcuni ribaltoni. Nel match principale della notte, i Boston Celtics travolgono nel loro domicilio i Golden State ...

NBA – Kevin Durant non si lascia ingannare : “Celtics talentuosi - saranno pronti per i Playoff” : Kevin Durant non si lascia ingannare dal momento non facile attraversato dai Boston Celtics: la stella degli Warriors crede nel miglioramento della franchigia dei Massachusetts in ottica Playoff La stagione dei Boston Celtics non è andata secondo, almeno fin qui, secondo i piani. La franchigia del Massachusetts è attualmente 5ª nella Estern Conference con un record di 38-26, certamente al di sotto delle aspettative pre-stagionali. Ad ...

NBA - i Boston Celtics hanno un sacco di problemi e i playoff sono ormai alle porte : "Dobbiamo giocare meglio". Kyrie Irving non aveva alcuna intenzione di dare ulteriori spiegazioni ai giornalisti a margine della pesante sconfitta incassata contro i Rockets. James Harden e Houston ...

NBA 2019 - i risultati della notte (4 marzo) : James Harden trascina i Rockets contro i Celtics - vincono i Clippers di Danilo Gallinari : Sono otto le partite della notte NBA. Partiamo dal TD Garden dove Celtics e Rockets si sono confrontati in un incontro ricco di fascino e di stelle. I grandi nomi non hanno deluso e il più atteso ha posto la sua firma. Ci si riferisce a James Harden che, dopo la prestazione fantascientifica contro i Miami Heat (58 punti), ha superato ancora quota 40 nella sfida contro Boston con 42 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. James Harden tallies his 24th 40+ ...

NBA - parla il proprietario Grousbeck : "Celtics deludenti - potremmo uscire al primo turno" : I suoi Celtics hanno ritrovato la vittoria, e il sorriso, nell'ultima gara contro Washington, la prima partita disputata a marzo da Boston, ma Wyc Grousbeck, dal 2002 uno dei proprietari di ...

NBA Sundays – Harden contro Irving domenica notte : la preview di Rockets-Celtics : L’NBA fa un grande regalo a tutti i fan europei: big match alle 21:30 di domenica notte, in campo Houston Rockets e Boston Celtics L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Boston Celtics ospitare gli Houston Rockets al TD Garden, con diretta domenica 3 marzo a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Boston Celtics:Boston ha vinto 12 delle ultime 15 ...

NBA – Crisi Celtics - coach Stevens non si nasconde : “abbiamo disperatamente bisogno di vincere” : Quarta sconfitta consecutiva per i Celtics ko, in casa, contro i Blazers: coach Brad Stevens non nasconde il bisogno di vincere della squadra, con il morale sotto i tacchi per il momento negativo Qualcosa nella stagione dei Boston Celtics non sta andando come previsto. La franchigia del Massachusetts è attualmente 5ª ad Est con all’attivo 37 vittorie e 25 sconfitte, 4 delle quali rimediate nelle ultime 4 gare. L’ultima ieri notte, ...

Risultati NBA : LeBron torna alla vittoria - ko per Celtics e Warriors : Risultati NBA, prestazione sottotono per gli Warriors sorpresi da Miami, si riprendono invece i Lakers dopo il momento no Risultati NBA, nottata ricca di gare negli States, con diversi spunti davvero interessanti. Partiamo con l’analizzare la vittoria dei Bucks, al termine di un incontro ad alto punteggio terminato 141-140 contro Sacramento. Ben 4 giocatori hanno scollinato sopra i 20 punti tra i Bucks, tra questi non figura il greco ...