Muore a 46 anni poliziotto-eroe di Bari | nel 2001 salvò 15 pazienti da un incendio

Kelly Catlin - ciclista medaglia d'argento a Rio 2016 - Muore suicida a 23 anni : Il mondo del ciclismo è sconvolto dall'improvvisa scomparsa dell'atleta Kelly Catlin di 22 anni. La notizia è stata diffusa dalla Federazione statunitense di ciclismo (US Cycling), a cui il padre della giovane ciclista avrebbe rivelato che si sarebbe tolta la vita.Catlin è entrata a far parte del Rally Pro Cycling nel 2017. In una dichiarazione fornita a VeloNews, il team ha parlato della morte della giovane sportiva: "La ...

Lotte Van Der Zee - vincitrice di Miss Teen Universe 2017 Muore a 20 anni : Lotte Van Der Zee, reginetta di bellezza e modella olandese, muore all'età di 20 anni per un attacco cardiaco. Aveva iniziato la sua carriera nel maggio 2016 quando, era stata proclamata Miss Beauty di Overijssel, provincia olandese, e da lì non si è più fermata. Vince Miss Teen paesi bassi nel settembre del 2016 e vola in Guatemala per sfidare 30 concorrenti per il titolo di Miss Teen Universo. Sarà lei ad essere incoronata la più bella ...

Caserta - cade da una piattaforma sul posto di lavoro : Muore a 39 anni : Perdere la vita mentre si è sul posto di lavoro nel tentativo di riuscire a portare a casa uno stipendio. Questo è quanto accaduto nei giorni scorsi in provincia di Caserta, precisamente nel piccolo comune di Pastorano, ad un uomo di trentanove anni. La vittima, Antonello Migliaccio, originaria di Mugnano, si trovava a circa tre metri di altezza e stava lavorando sopra ad una piattaforma quando improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è caduto ...

Il basket piange Bucci : Muore a 70 anni il coach della stella delle V nere : 'Virtus Pallacanestro Bologna, Fondazione Virtus e tutto il mondo della V nera dicono addio al Presidente, Alberto Bucci, che ci ha lasciato stasera dopo essersi battuto per otto lunghi anni, da ...

Genova - schianto auto-scooter all’alba : motociclista di 60 anni Muore in via Bobbio | : Notte e mattinata di sangue sulle strade di Genova. Un trentenne è stato investito alle 2 del mattino in piazza Dante ed è grave

Potenza. La Panda guidata dalla mamma finisce fuori strada : bimba di 10 anni Muore sul colpo : Da una prima ricostruzione dell’incidente avvenuto tra Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore, pare che la macchina, in cui viaggiava la bambina, guidata dalla madre, sia sbandata o per un problema ai freni oppure per una distrazione. Un dramma che vede scossa tutta la comunità.Continua a leggere

Canada - modella curvy Muore a 30 anni per un tumore alle ovaie : Purtroppo, ancora una volta, bisogna portare alla luce una notizia veramente tanto triste in cui a perdere la vita è una giovane persona a causa di quello che è considerato oramai dai tutti come il male del secolo, un tumore. La vittima è la modella curvy canadese di appena trenta anni, Ashley Shandrel Luther, meglio nota come Elly Mayday, molto nota in questo mondo per aver contribuito a sdoganare i parametri della bellezza femminile. Secondo ...

UK - per i medici è solo una gastroenterite : bimba di 5 anni Muore per appendicite : E' una brutta storia quella che arriva da Southampton, città dell'Hampshire, in Inghilterra, dove una bimba di soli 5 anni è deceduta a causa di una appendicite. Secondo quanto riporta la stampa locale, i medici avrebbero sbagliato, almeno una volta, la diagnosi sulla bambina. Per gli stessi si trattava solo di una normale gastroenterite, ma con il passare delle ore le condizioni della bimba sono peggiorate, e la stessa è deceduta sotto gli ...

Ha un infarto mentre è in vacanza sulla neve : modella e reginetta di bellezza Muore a 20 anni : La morte di Lotte van der Zee, modella di origine olandese e vincitrice dell'edizione 2017 del titolo di Miss Teen Universe. La ragazza ha avuto un attacco di cuore mentre era a Westendorf, in Austria, per una breve vacanza sulla neve con la famiglia per festeggiare il suo 20esimo compleanno. Il decesso è stato comunicato dai genitori lo scorso mercoledì, 6 marzo, dopo due settimane di coma, tramite un messaggio pubblicato sul profilo Instagram ...