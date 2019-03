Motogp Qatar | il caso Dovizioso ai raggi X Le accuse e la difesa della Ducati

Motogp – Rins arrabbiato dopo la gara in Qatar : “la strategia di Dovizioso mi ha fatto incazzare perchè…” : Alex Rins mastica amaro dopo il quarto posto con il quale ha terminato il Gp del Qatar: il pilota Suzuki convinto di poter fare di meglio, ma penalizzato dalla strategia di Dovizioso Per Alex Rins la prima gara del calendario di MotoGp si è conclusa con 4° posto. Il pilota Suzuki, apparso molto veloce fin dai test invernali, si è confermato sul circuito di Losail anche in gara ufficiale, piazzandosi però solo ai piedi del podio. Un ...

Motogp - GP Qatar. Guido Meda : i vantaggi del reclamo contro la Ducati : L'arrivo di Massimo Rivola in Aprilia , con la sua grande esperienza in Formula 1 e l'abilità a maneggiare i cavilli regolamentari come pochi altri nel mondo, ha rappresentato per gli altri ...

Motogp – Iannone enigmatico sui social - il messaggio sibillino dopo il Qatar : “mi interessa solo ciò che ho oggi” : Iannone ed il suo messaggio sibillino nel cuore della notte, il pilota palesa i suoi pensieri più profondi: c’entra Belen o la MotoGp? dopo il primo Gran Premio di stagione in Qatar, è già tempo per Andrea Iannone di tirare le somme. La gara sul circuito di Losail non ha regalato al pilota un posto in classifica tra i più ambiti, eppure il messaggio lasciato dal motociclista di Vasto nella notte sui social non ha un ‘sapore ...

Motogp – Splendida rimonta per Valentino Rossi in Qatar : il rientro ai box è calorosissimo [VIDEO] : Il rientro ai box di Valentino Rossi dopo il Gp del Qatar è caloroso: pacche e complimenti al Dottore da parte di tutto lo staff Yamaha Il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp è stato archiviato. Anche se la vittoria di Andrea Dovizioso è momentaneamente in sospeso, il weekend di gara si è concluso ieri sera, con un mix di emozioni e spettacolo puro. Impossibile non menzionare ed esaltare la fantastica rimonta di Valentino Rossi: il ...

Motogp : il Mondiale 2019 scatta in Qatar. Tutte le gare in diretta su Sky - solo sei anche su Tv8 – Calendario : MotoGP Prende il via, come da tradizione, in Qatar, sul circuito di Losail, il Mondiale 2019 di MotoGP, lungo diciannove gran premi, fino alla chiusura di novembre a Valencia. Sky trasmetterà Tutte le gare in diretta, di cui tredici in esclusiva, compresa quella odierna che vede Vinales scattare in pole davanti a Dovizioso e Marquez. In chiaro su Tv8, invece, andranno appena sei gp (contro gli otto della passata stagione). Mondiale 2019 MotoGP: ...

Motogp – Giro d’onore amaro per Iannone al Gp del Qatar : Andrea costretto a chiedere un passaggio ai box [VIDEO] : Scivolata per Iannone nel Giro d’onore del Gp del Qatar: il pilota Aprilia costretto a chiedere un passaggio ai box Il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp è andato in scena ieri e ha regalato emozioni uniche. Andrea Dovizioso ha battuto Marc Marquez dopo un duello mozzafiato e al cardiopalma, andando a conquistare il primo trionfo stagionale, anche se il successo Ducati è stato momentaneamente sospeso a causa delle ...

Highlights Motogp - VIDEO GP Qatar 2019 : Andrea Dovizioso la spunta in volata su Marquez - 5° Valentino Rossi : La vittoria di Andrea Dovizioso è ancora sub iudice, ma il GP del Qatar della classe MotoGP è stato davvero emozionante, soprattutto nelle ultimissime fasi, con il testa a testa con lo spagnolo Marc Marquez. Buon quinto posto in rimonta per Valentino Rossi: attenzione però, perché la classifica potrebbe essere ancora riscritta. Di seguito gli Highlights della gara: GLI Highlights DEL GP DEL Qatar DELLA ...

Motogp – Gp del Qatar - Ciabatti sulla vittoria ‘sospesa’ di Dovizioso : “ecco perchè siamo tranquilli” : Paolo Ciabatti e la vittoria ‘sospesa’ di Andrea Dovizioso in Qatar: il direttore sportivo della Ducati spiega la situazione Il Gp del Qatar ‘continua’, nonostante ieri con la vittoria di Andrea Dovizioso sul traguardo del circuito di Losail si sia decretata la sua fine. È infatti proprio il trionfo del pilota della Ducati ad essere sotto la lente d’ingrandimento, a causa del deflettore montato sotto il forcellone della ...

Motogp - GP Qatar 2019 : vittoria - forse. Il risultato di Dovizioso resta congelato : Era stato tutto molto bello, molto poco prevedibile, molto Dovi e molto Ducati. Fino al reclamo a tarda sera quella del Qatar era stata una gran bella gara , di quelle basate sulla strategia per ...

Motogp in Qatar : Dovizioso al fotofinish su Marquez. Rossi rimonta - ottimo quinto : Andrea Dovizioso su Ducati vince la prima gara della Moto Gp della stagione sul circuito di Losail in Qatar. L’italiano resiste nel finale a Marquez con l’Honda. Terzo Crutchlow sempre su Honda. ottimo quinto Valentino Rossi con la Yamaha, partito dal 14esimo posto. ...

Motogp - Dovizioso trionfa in Qatar (forse) : L'inno di Mameli suona nella notte di Losail per festeggiare la vittoria di Andrea Dovizioso nella prima gara stagionale del motomondiale. Il pilota della Ducati ha battuto in volata lo spagnolo Marquez, conquistando una gara che si è conclusa esattamente come quella di un anno fa. La stagione scorsa, infatti, il Dovi aveva battuto lo spagnolo al fotofinish per 27 millesimi, quest'anno a separarli i millesimi sono stati 23. Nulla, un battito di ...