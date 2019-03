MotoGp | Miller costretto al ritiro per colpa della… sella | “non potevo più controllare la

MotoGp - pazzia di Miller durante il Gp del Qatar : stacca un pezzo di sella e lo lancia in pista [VIDEO] : Il pilota della Pramac stacca un pezzo di sella e lo lancia in mezzo alla pista, che rischio per i piloti dietro di lui Un grosso rischio in pista, causato da Jack Miller dopo pochi giri dall’inizio del Gp del Qatar. Il pilota della Pramac si alza sulla propria moto, staccando un pezzo di sella e lasciandola andare dietro di sè, rischiando di colpire i piloti alle sue spalle. Un gesto davvero pericoloso quello compiuto ...

MotoGp - il rammarico di Jack Miller : “sarei potuto arrivare in prima fila - ma la caduta…” : Jack Miller sarà al quarto posto della griglia di partenza quest’oggi in Qatar, nonostante una caduta l’abbia frenato Jack Miller è convinto d’aver sprecato un’occasione ieri durante le prove del Gp del Qatar. Il pilota della Alma Pramac Ducati, voleva fortemente la prima fila, ma una caduta gli ha negato il secondo giro e dunque l’attacco al tempo da lui desiderato. Miller ha commentato le sue qualifiche, ...

MotoGp – Miller ‘smaschera’ la Ducati : “usano me e Petrucci per aiutare Dovizioso” : Jack Miller svela la tattica della Ducati per aiutare Andrea Dovizioso: le parole del pilota australiano sulla strategia del team di Borgo Panigale A pochi giorni dall’inizio del campionato mondiale di MotoGp 2019, i piloti fervono per il primo Gran Premio di stagione. Già giovedì, i motociclisti protagonisti del Motomondiale saranno presenti a Losail (Qatar) per affrontare le prime conferenze stampa e le prove in vista della gara di ...

MotoGp - parla Miller a Marca : “La Ducati usa me e Petrucci per provare la moto per Dovizioso” : Siamo vicinissimi all’inizio della stagione e del Mondiale di motoGP, ma non mancano già le polemiche. Anche in casa Ducati, dove Jack Miller ha deciso di esprimere il proprio disappunto sull’utilizzo dei Test e delle moto che, secondo il britannico, sarebbero tutti preparati in chiave Andrea Dovizioso. “Danilo ed io siamo usati come un passaggio intermedio tra le apparecchiature di prova e il pilota principale, che è ...

MotoGp - Miller impressionato da Bagnaia : 'è un rookie molto forte - in Malesia è stato un fulmine' : if, device.desktop, , == true, { googletag.cmd.push, function, , { googletag.display, "div-gpt-ad-1478700462569-0",; //googletag.pubads, ,.refresh, [gptAdSlots['native']],; },; } else { jQuery, "#div-...

MotoGp - Miller impressionato da Bagnaia : “è un rookie molto forte - in Malesia è stato un fulmine” : Il pilota australiano ha parlato del suo nuovo compagno di squadra, sottolineando di essere rimasto sorpreso dalla sua forza Una nuova Pramac per Jack Miller e Pecco Bagnaia, nonostante i due piloti utilizzeranno due moto diverse tra di loro. Una GP19 per l’australiano uguale a quella di Dovizioso e Petrucci, una GP18 per l’italiano comunque soddisfatto del mezzo messogli a disposizione dal team. ph. sito Ducati Pramac Una ...

MotoGp 2019 - presentazione Pramac. Bagnaia : 'Grandi ambizioni'. Miller : 'Moto incredibile' : Giornata insolita per Pecco Bagnaia e Jack Miller, che hanno presentato negli studi di Sky Sport 24 la nuova livrea della Ducati Pramac disegnata dalla Lamborghini . I due piloti ripongono molta fiducia in questa moto, soprattutto dopo i risultati positivi nei recenti test in Qatar. Pecco ...

MotoGp - che Toro la Ducati Pramac : è la moto di Miller e Bagnaia : Non vedo l'ora di scendere in pista in Qatar per il primo GP: mi muovo ancora con circospezione in questo nuovo e immenso mondo della motoGP, ma colgo tanti sguardi di apprezzamento e rispetto e la ...

MotoGp - Paolo Ciabatti : “I risultati di Petrucci - Miller e Bagnaia ci porteranno a decidere chi sarà pilota ufficiale Ducati nel 2020” : I giorni passano con grande velocità e l’inizio della stagione 2019 di MotoGP si avvicina sempre di più. La Ducati è pronta a lanciare il guanto di sfida alla Honda e a Marc Marquez, dominatori delle ultime annate. La Rossa ha compiuto un grande salto di qualità, nel biennio 2017-2018, e si aspetta di continuare su questa strada per giocare un brutto scherzo allo spagnolo. Ci sono stati dei cambiamenti sostanziali: Jorge Lorenzo ha ...