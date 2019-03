MotoGP | GP Qatar 2019 | notte di vittoria | forse Il risultato di Dovizioso resta congelato

MotoGP - Dovizioso trionfa in Qatar (forse) : L'inno di Mameli suona nella notte di Losail per festeggiare la vittoria di Andrea Dovizioso nella prima gara stagionale del motomondiale. Il pilota della Ducati ha battuto in volata lo spagnolo Marquez, conquistando una gara che si è conclusa esattamente come quella di un anno fa. La stagione scorsa, infatti, il Dovi aveva battuto lo spagnolo al fotofinish per 27 millesimi, quest'anno a separarli i millesimi sono stati 23. Nulla, un battito di ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : la vittoria di Andrea Dovizioso resta congelata! Verdetto sub iudice - deciderà la Corte d’Appello : La vittoria di Andrea Dovizioso nel GP del Qatar 2019 è stata congelata. La Commissione Gara ha respinto il ricorso avanzato da Honda, Suzuki, Aprilia, KTM per un’appendice giudicata irregolare sulla Ducati ma i quattro team hanno ufficialmente presentato reclamo allo Stewart Panel della FIM e dunque sarà la Corte d’Appello della Federazione Internazionale a decidere in merito. Lo spoiler montato sul forcellone posteriore, a detta ...

MotoGP - GP Qatar : spoiler Ducati - ricorso respinto : la ricostruzione : Il trionfo della Ducati ha un valore multiplo. Dovizioso batte Marquez nel corpo a corpo ed inizia nel migliore dei modi la sua corsa mondiale, la GP19 continua ad andare più veloce anche in ...

MotoGP - conclusa l'inchiesta in Qatar : ecco la decisione della Race Direction sulla vittoria di Dovizioso : I commissari di gara hanno preso la propria decisione circa il reclamo presentato da quattro team nei confronti della Ducati La Race Direction conferma la vittoria di Andrea Dovizioso nel Gp del Qatar ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : Valentino Rossi non finisce mai! Rimonta eroica - il Dottore si trasforma in gara con una Yamaha in difficoltà : La leggenda dell’immortale si è arricchita di un nuovo capitolo, il mastodontico libro sul più grande di tutti i tempi si è impreziosito delle pagine scritte oggi con la penna dell’highlander infinito sul circuito di Losail. Valentino Rossi non finisce davvero mai, stupisce ogni volta che monta in sella, si trasforma in gara dove trova il suo habitat ideale, quello adatto all’animale indomito che nel corpo a corpo riesce a ...

MotoGP Qatar - Dovizioso : 'Bella vittoria'. Rossi : 'Resto preoccupato' : Tuttavia, il secondo posto di Losail rappresenta un ottimo risultato nell'economia generale di un'annata che prevede ancora moltissimi GP e pertanto il piazzamento odierno è prezioso. Infatti nel ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : reclamo respinto - ufficiale la vittoria di Andrea Dovizioso! Appendice regolare : Andrea Dovizioso ha ufficialmente vinto il GP del Qatar 2019, prova d’apertura del Mondiale MotoGP che si è disputata oggi a Losail. Il successo del forlivese è rimasto in dubbio dopo che quattro squadre avevano presentato un reclamo per l’utilizzo di un discusso spoiler sul posteriore della Ducati. Honda, Suzuki, Aprilia e KTM (quindi tutti i team avversari a parte la Yamaha) affermavano che l’Appendice poteva essere usata ...

MotoGP - conclusa l’inchiesta in Qatar : ecco la decisione della Race Direction sulla vittoria di Dovizioso : I commissari di gara hanno preso la propria decisione circa il reclamo presentato da quattro team nei confronti della Ducati La Race Direction conferma la vittoria di Andrea Dovizioso nel Gp del Qatar, respingendo il reclamo della Honda e degli altri tre team relativo allo spoiler presente sulle DesmosediciGP dei due piloti della Casa di Borgo Panigale. AFP/LaPresse I commissari della FIM hanno preso la decisione di mantenere invariato ...

MotoGP Qatar - Ducati : vittoria Dovizioso - quattro team presentano reclamo : E' stato presentato un reclamo, secondo quanto riferisce Sky Sport, che riguarderebbe lo spoiler montato davanti alla gomma posteriore della Ducati. Un particolare tecnico che, sostengono i team, può ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : Andrea Dovizioso mostra i muscoli. Il messaggio a Marc Marquez : quest’anno la Ducati ci crede! : E i giochi Qatariani sono fatti o quasi… Andrea Dovizioso e la Ducati ci tenevano a partire con il piede giusto nel Mondiale 2019 di MotoGP e, nella sempre apprezzata sede di Losail (Qatar), il connubio tutto italiano ha fatto risuonare l’inno di Mameli come l’anno scorso. Un remake dolce quello vissuto nel corso della gara odierna: un nuovo duello ai ferri corti con la Honda di Marc Marquez e un nuovo trionfo in cui il ...

MotoGP Qatar - Rossi : «Gara ok - ma il livello è dello scorso anno» : LOSAIL - Il quinto posto di Valentino Rossi limita i danni di un week end che sembrava poco positivo per la Yamaha: il pilota è riuscito a risalire dal quattordicesimo posto in griglia in Qatar. ' ...