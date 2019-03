Monica Cirinnà e le polemiche sul cartello «Dio | Patria e Famiglia»

vanityfair

(Di lunedì 11 marzo 2019) Giusta provocazione o passo falso per la causa delle donne? Il web e la politica sono divisi e non solo fra destra e sinistra sulche, senatrice Pd e madre della legge sulle Unioni Civili, ha mostrato alla manifestazione per la Festa della Donna. «Dio,, che vita de merda».https://twitter.com/ninaeleformiche/status/1104751307833962498 Lo slogan è di origine fascista e secondo molti è stato usato a sproposito dalla senatrice.«La mia critica», ha detto lei, «non va né alla Chiesa, né alla, né alla. Con quella foto ho denunciato il riciclo di uno slogan fascista, criticando chi di quei tre concetti si fa scudo per creare un clima di discriminazione, oscurantismo e regressione culturale. Ne rivendico il senso autentico, cioè la denuncia della strumentalizzazione di quei tre concetti da parte di chi vuole riportarci al ...

