Mondiali di biathlon – Ad Oestersund forfait della Kuzmina nell’individuale femminile

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : domani l’individuale femminile assegna anche la Coppa di specialità : Tanti ingredienti rendono di difficile lettura la 15 km individuale femminile che domani, martedì 12 marzo, alle ore 15.30, ai Mondiali di Biathlon di Oestersund assegnerà titolo e medaglie iridati e la Coppa del Mondo di specialità, e sarà anche molto importante per quanto concerne la Coppa del Mondo generale per le nostre Lisa Vittozzi (di nuovo col pettorale giallo) e Dorothea Wierer. Intanto bisognerà capire se le pretendenti alla Coppa ...

Biathlon - Individuale femminile Mondiali 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Con la 15 km Individuale femminile arriviamo alla metà del numero di gare ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara oggi per l’Italia quattro atlete: Alexia Riunggaldier con l’11, Dorothea Wierer col 44, Lisa Vittozzi col 56 e Nicole Gontier col 60. Di seguito il Programma completo dell’Individuale femminile dei Mondiali di ...

Biathlon - Mondiali 2019 : scelto il quartetto azzurro per l’individuale femminile. Attese ovviamente Wierer e Vittozzi : Domani, martedì 12 marzo, dopo una giornata di pausa riparte il Mondiale di Biathlon in quel di Oestersund (Svezia). In programma una gara fondamentale per i colori azzurri: c’è l’individuale (15 km con quattro poligoni, errori che valgono un minuto di penalità). L’Italia si gioca le medaglie e, soprattutto, il successo in Coppa del Mondo. Un cambio nel quartetto tricolore al via rispetto alla sprint: ci saranno ovviamente ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri ai Mondiali dopo 5 gare. Tutte le statistiche. Thomas Bormolini di gran lunga il migliore : I Mondiali di Biathlon dopo il bronzo della staffetta mista non hanno riservato altre gioie all’Italia, con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che hanno visto avvicinarsi le avversarie in graduatoria di Coppa del Mondo. Per l’Italia cresce il numero degli errori al poligono rispetto alla media stagionale. Ecco tutti i dati degli azzurri al poligono dopo 5 delle 12 gare iridate. LE percentuali TOTALI AI Mondiali STATISTICHE AL ...

Biathlon - Mondiali 2019. Week end da dimenticare per Wierer e Vittozzi : le rivali si avvicinano ma il vantaggio è ancora considerevole : La Grande Italia del Biathlon femminile sembra essere svanita, evaporata dopo la tappa italiana di Coppa del Mondo ad Anterselva. I numeri sono sotto gli occhi di tutti: fino alla tappa in Alto Adige le azzurre di punta Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi avevano conquistato ben dieci podi complessivi, fra cui quattro vittorie più un successo in staffetta. Da Canmore in poi su sei gare fin qui disputate un solo podio (il terzo posto di Vittozzi in ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Anastasiya Kuzmina non parteciperà alla 15 km individuale! Che occasione per Wierer e Vittozzi : Potrebbe colorarsi un po’ più d’azzurro la Coppa del Mondo di Biathlon, che sta vivendo le ultime battute stagionali nel corso dei Mondiali di Oestersund e che vedrà il suo termine nell’ultima tappa di Oslo: come riporta Dario Puppo, noto telecronista di Eurosport, la slovacca “Anastasiya Kuzmina ha confermato che non prenderà parte alla 15 km di martedì per non peggiorare il suo stato di salute in quanto punta a vincere ...

Mondiali di Biathlon - le parole degli azzurri dopo la gara di inseguimento maschile : Le sensazioni degli atleti azzurri dopo l’inseguimento, chiuso da Windisch al diciassettesimo posto Grande sorpresa ai Mondiali di Biathlon. Dmytro Pidruchnyi trionfa nell’inseguimento maschile battendo l’atleta che sembrava imbattibile sulla carta, Johannes Boe. Gli azzurri, costretti a una gara in rimonta, si migliorano rispetto alla sprint. Dominik Windisch passa dalla 27esima alla 17esima posizione con tre errori e ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : le pagelle degli inseguimenti. Dmytro Pidruchnyi coglie l’occasione - Lisa Vittozzi si salva : Oggi ad Oestersund, in Svezia, si sono svolti gli inseguimenti validi per i Mondiali di Biathlon: in casa Italia ancora poche gioie, dopo le sprint disgraziate dei due giorni scorsi. salva una gara che sembrava maledetta Lisa Vittozzi, mentre perde la vetta della generale di Coppa del Mondo Dorothea Wierer. Andiamo a scoprire tutte le pagelle delle gare odierne. LE pagelle degli INSEGUIMENTI DEI Mondiali DI Biathlon Dmytro Pidruchnyi (Ucraina), ...

Mondiali biathlon – Azzurri fuori dalla top ten nell’inseguimento - Pidruchniy beffa a sorpresa Boe : Windisch, Bormolini e Hofer recuperano posizioni nell’inseguimento, Pidruchnyi batte a sorpresa Johannes Boe Grande sorpresa ai Mondiali di Biathlon. Dmytro Pidruchnyi trionfa nell’inseguimento maschile battendo l’atleta che sembrava imbattibile sulla carta, Johannes Boe. L’ucraino, che non era mai salito sul podio in Coppa del mondo prima di oggi, vince la medaglia d’oro (la prima al maschile per il suo paese ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 - Dominik Windisch : “Ho cercato di sparare tranquillo e ci sono riuscito” : Dopo la brutta prestazione corale nella sprint era difficile sperare in qualcosa di meglio nell’inseguimento maschile ai Mondiali di Biathlon in corso ad Oestersund, in Svezia: risale e chiude 17° Dominik Windisch, che prende punti pesanti in ottica mass start iridata, mentre è 27° Thomas Bormolini. Fuori dalla zona punti Lukas Hofer, 42°. I migliori due azzurri hanno parlato al sito federale. Si avvicina alla qualificazione alla mass ...

Biathlon - Mondiali 2019 : il medagliere. Sempre in testa la Norvegia - Italia settima con il bronzo nella staffetta mista : La lunga attesa è terminata: il Biathlon è tornato con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, in programma dal 7 al 17 marzo. Si inizia proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 - Lisa Vittozzi : “Ho azzerato tutto e ho provato a salvare il salvabile” : Neppure l’inseguimento femminile è favorevole alle azzurre ai Mondiali di Biathlon: Lisa Vittozzi limita i danni e chiude decima, mentre Dorothea Wierer termina 20ma. Recuperano in Coppa del Mondo Marte Olsbu Roeiseland, quarta oggi, ed Anastasiya Kuzmina, sesta al traguardo. Le altre italiane: 39ma Federica Sanfilippo, 48ma Nicole Gontier. Di seguito le dichiarazioni delle azzurre al sito federale. Vede il bicchiere mezzo pieno Lisa ...

Mondiali biathlon 2019 – Vittozzi in rimonta nell’inseguimento : decimo posto e controsorpasso a Wierer in Coppa del Mondo : Mondiali, Vittozzi decima in rimonta nell’inseguimento: controsorpasso a Wierer in Coppa del Mondo. Trionfo di Herrmann, Dahlmeier ancora sul podio Lisa Vittozzi dà una grande dimostrazione di maturità anche in una giornata apparentemente storta. Tre errori nella prima serie, tre nella seconda: dopo il secondo poligono della gara a inseguimento ai Mondiali di Biathlon era trentesima a oltre tre minuti dalla tedesca Denise ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Denise Herrmann trionfa nell’inseguimento. Vittozzi e Wierer perdono ancora punti : Nella giornata più nera della stagione, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sbagliano tanto, troppo al poligono nell’inseguimento femminile dei Mondiali 2019 di Biathlon in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia): la corsa alla Coppa del Mondo generale, purtroppo, si è ulteriormente riaperta. Medaglia d’oro a sorpresa per la tedesca Denise Herrmann: in una giornata condizionata da forti, continue ed irregolari raffiche di vento, la ...