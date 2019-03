Milan | in vista del derby si lavora anche nel giorno di riposo

calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il tecnico del, Rino Gattuso, ha concesso due giorni didopo la vittoria di sabato contro il Chievo, ma aello già siper preparare ildi domenica con l’Inter, scontro diretto per la qualificazione alla Champions League. Sono 7 i calciatori che si sono presentati al centro sportivo rossonero per svolgere terapie o lavori personalizzati, come ad esempio Lucas Biglia e Mattia Caldara, tornati a disposizione dopo lunghi infortuni, o Zapata, vicino al rientro. Gattuso prepara il big match e attende le decisioni del giudice sportivo in arrivo domani, per scoprire se sarà squalificato dopo l’espulsione di Verona per il battibecco con il calciatore del Chievo Riccardo Meggiorini.L'articolo: indelsineldiCalcioWeb.

AntoVitiello : Il #Milan mette la quinta e resta saldo al 3° posto in vista del derby. Gara molto complicata contro l’ultima in cl… - TommyErre : RT @Milannews24_com: Milanello, il programma della squadra in vista del derby - gustatore : @JimmyBancoPosta In realtà la gabbia c'è anche a Fiume, infatti in Rijeka-Milan i nostri l'han vista lì. Non è così strano -