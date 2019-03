Meteo Piemonte | raffiche di vento fino a 157 km h | prevista attenuazione

Meteo Piemonte - -62% di piogge nel 2019 : il febbraio più caldo degli ultimi 60 anni : Record di caldo degli ultimi 60 anni in Piemonte per il mese di febbraio. Lo ha certificato Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) mercoledì scorso, 27 febbraio, quando la temperatura media sulla regione è stata di +11.3°C e la media delle massime ha raggiunto i +17.2°C. In 19 termometri della rete automatica è stato registrato un nuovo primato assoluto per l’intera stagione invernale, con un picco di +23.8°C a Bergalli ...

Meteo Piemonte : l’alta pressione domina la scena : L’alta pressione continua a dominare la scena in Piemonte: la colonnina di mercurio segna temperature massime vicine ai +25°C. Le temperature sono alte anche in montagna: si sono superati i +20°C oggi a Entracque (Cuneo), mentre a Bardonecchia Prerichard si sono rilevato +19°C. Il quadro Meteorologico non dovrebbe subire grandi variazioni nei prossimi giorni. L'articolo Meteo Piemonte: l’alta pressione domina la scena sembra essere ...

Previsioni Meteo Piemonte : Febbraio chiude con +25°C - ancora secco e caldo : Il mese di Febbraio in Piemonte finisce senza piogge e nevicate e con temperature sopra la norma, dopo un gennaio con una media di soli 10 mm di acqua, -84% rispetto alla serie storica. Oggi la rete Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato un picco di +24°C a Vignale Monferrato (Alessandria), mentre nel centro di Torino è stata +20.1°C. La situazione Meteo non dovrebbe cambiare fino all’inizio della prossima ...

Meteo : le previsioni per domani a Torino e in tutto il Piemonte : A Torino domani, lunedì 25 febbraio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sara’ di 13°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta Meteo presente. ...

Meteo : in Piemonte temperature sopra +20°C - calo termico nel week-end : A mezzogiorno di oggi in Piemonte, molte stazioni Meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno registrato temperature superiori a +20°C, con un picco di +21.3°C a Cameri, +21°C a Parella. Tra domani e domenica è previsto un improvviso abbassamento delle temperature per effetto di un’infiltrazione di aria fredda dai Balcani, ma già nella giornata di domenica lo zero termico risalirà a 2.800 metri. Sabato flussi umidi ...

Meteo : in Piemonte temperature sopra +20°C : calo termico nel week-end : A mezzogiorno di oggi in Piemonte, molte stazioni Meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno registrato temperature superiori a +20°C, con un picco di +21.3°C a Cameri, +21°C a Parella. Tra domani e domenica è previsto un improvviso abbassamento delle temperature per effetto di un’infiltrazione di aria fredda dai Balcani, ma già nella giornata di domenica lo zero termico risalirà a 2.800 metri. Sabato flussi umidi ...

Meteo Piemonte - febbraio caldo : forte deficit di neve a 2000 metri e smog in aumento : Una cappa di smog, con Pm10 sopra il limite consentito da 9 giorni consecutivi nell’area di Torino, e un forte deficit di neve – rispetto alla media stagionale – sotto i 1.800-200 metri. Sono i principali effetti della primavera anticipata, destinata a durare almeno fino al 5 marzo secondo le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana). Venerdì le massime previste da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ...

Meteo Torino - primavera in anticipo in Piemonte : +20°C e zero termico a 3000metri : Primo ‘assaggio’ di primavera in Piemonte, con massime vicine ai 20 gradi in pianura e collina, zero termico a quota 3.000. Le condizioni Meteo- avvisa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – sono favorevoli all’aumento del rischio di valanghe di neve bagnata. Oggi alla stazione Meteo Arpa di Saliceto (Cuneo) massima di 18.8 gradi, a Verolengo (Torino) 17.9, a Front Canavese 17. Nel centro di Torino il ...

Allerta Meteo Piemonte : ancora neve - forte rischio di valanghe : Dopo una mattinata di pausa, con sprazzi di sole in montagna, è tornato il maltempo in Piemonte, con fitte nevicate anche in pianura e nel centro di Torino. Il rischio di valanghe è “forte” (grado 4, su una scala che arriva a 5) sulle Alpi Liguri, Marittime e Cozie, “marcato” (grado 3) sulle Graie, Pennine e Lepontine. Fino a oggi, in tre giorni, sono caduti 50-70 cm di neve, a quota 2.000 metri, sulle Alpi Cozie, ...

Allerta Meteo Piemonte : rischio valanghe nelle valli su Torino e Cuneo : Ancora neve in Piemonte, anche se le precipitazioni si sono attenuate, dal pomeriggio. Resta l’Allerta gialla per il pericolo di valanghe – informa la Protezione civile della Regione Piemonte – sull’Alta Valle di Susa e le valli Chisone. Pellice, Po, Varaita, Maira e Stura e i rilievi alpini della Valle Tanaro. Deboli nevicate sono ancora previste sulle pianure del Cuneese e del Torinese e nelle valli Tanaro, Belbo e ...

Piemonte Allerta Meteo Arancione 1 Febbraio 2019 : Il Centro Funzionale Regione Piemonte ha emesso il seguente bollettino di criticità per Rischio Idrogeologico e Idraulico Ricordiamo che le Allerte NON sono assolutamente emesse da Rete Meteo Amatori, ne da altri siti simili ma dalla Protezione Civile Regionale Descrizione dei fenomeni previsti ABCDEFGHILM Nevicate in arrivo a partire dalle Alpi, in estensione al settore orientale da stasera e poi a tutta la regione nella notte. ...

Allerta Meteo Piemonte : neve in arrivo - previsti 10 cm a Torino : E’ Allerta neve in Piemonte per l’arrivo di una perturbazione che dalle prossime ore interesserà tutta la regione, a partire dalle Alpi, con precipitazioni diffuse fino in pianura. Sulla base delle previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la protezione ambientale, la Protezione civile ha emesso una allarta arancione per la Valle Tanaro, nel Cuneese, la valle Scrivia nell’Alessandrino e le valli Belbo e Bormida ...

Allerta Meteo Piemonte : da domani neve - prevista anche a Torino : Una decina di centimetri di neve a Torino, 20 cm o più sulla collina e nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Le ultime previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) confermano l’arrivo in Piemonte di una perturbazione dalla notte di giovedì. Le nevicate, a partire dalle Alpi, si estenderanno al settore orientale della regione, diventando poi diffuse su tutto il Piemonte. “Nel pomeriggio di venerdì la ...

Meteo diretta : nevica in pianura Padana dall'Emilia al Piemonte. Forte ciclogenesi in formazione al centro-sud : Continua a nevicare sui settori a sud del Po, in pianura Padana, dal Piemonte all'Emilia, grazie ai vasti nuclei carichi di precipitazioni sviluppati da un vortice di bassa pressione nato sul mar...