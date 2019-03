Mercato Real Madrid | in panchina ritorna Zidane | oggi la firma LIVE

CalcioMercato Juve : Asensio e Marcelo del Real andrebbero verso la Vecchia Signora : Le recenti sconfitte subite dal Real Madrid potrebbero fare la fortuna della Juventus, almeno dal punto di vista del mercato. Infatti, come mettono in evidenza diverse testate giornalistiche specializzate, molti degli attuali giocatori delle merengues, tra cui Isco, potrebbero diventare dei Reali obiettivi di Fabio Paratici per la prossima stagione. Anche perché, come ha dimostrato la partita di Champions League con l'Ajax, le scelte di Santiago ...

CalcioMercato Real Madrid : ecco i giocatori in uscita : Se in difesa i centrali potrebbero non abbandonare la barca, in quanto sul capitano Sergio Ramos, il campione del mondo Varane e il nuovo arrivato in porta Courtois si dovrebbe ripartire, gli altri ...

CalcioMercato Juventus : su Chiesa e Zaniolo ci sarebbe la concorrenza di Roma - Real e City : Una Juventus più giovane e più italiana. Il Calciomercato bianconero si potrebbe muovere in questa direzione la prossima estate e, tra i gioielli più brillanti presenti nella lista di Paratici, ci sarebbero Federico Chiesa della Fiorentina e Nicolò Zaniolo della Roma. Calciomercato Juventus: la Roma si tuffa su Chiesa Nell'analisi sulle trattative di Calciomercato della Juventus partiamo dall'ala viola che sta letteralmente esplodendo in questa ...

Mercato Juventus - clamoroso : non solo Isco e Marcelo - altro obiettivo Real! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara al match più delicato della stagione. I bianconeri si preparano ad ospitare l’Atletico Madrid per quel che riguarda il match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Champions League. Una sfida delicata, la quale potrebbe avere dei rIscontri anche in vista del prossimo Mercato estivo. Di fatto, […] More

Mercato Juventus - bianconeri in vantaggio sul brasiliano : superato il Real : Mercato Juventus – Brutte notizie per Eder Militao, almeno secondo i media spagnoli. Stando a Don Balon e come riportato anche da CalcioMercato.it, infatti la notte brava del difensore brasiliano potrebbe costare molto caro all’ex San Paolo. Punito dal porto con l’esclusione dalla lista dei convocati per la sfida contro il Tondela, il diensore potrebbe […] More

Real Madrid : Dybala - Kane e de Ligt nuovi obiettivi di Mercato : La stagione altalenante del Real Madrid sembra essersi stabilizzata, ma per tornare ad essere "Galactico" come quello di Zidane e CR7, Florentino Perez pensa a grandi acquisti epr giugno . ...

CalcioMercato Real Madrid - Marca annuncia : Modric rinnova fino al 2021 : Il futuro di Luka Modric sarà ancora al Real Madrid . Il grande sogno di mercato della scorsa estate dell'Inter, infatti, rinnoverà il contratto con il club spagnolo fino al 30 giugno del 2021 : l'...

CalcioMercato Juventus - non solo Marcelo : triplo colpo dal Real Madrid : Calciomercato Juventus – La Juventus continua a monitorare il mercato e oltre al ringiovanimento della rosa cerca anche campioni affermati con cui innervare la propria squadra. Cristiano Ronaldo, al solito, è prodigo di consigli presso la dirigenza. Infatti è noto che al portoghese non dispiacerebbe avere anche a Torino qualche ex compagno dal Real Madrid. […] More

Juve a Madrid : Paratici vede Mendes - possibile scambio di Mercato col Real : Quest'ultimo vuole raggiungere Cristiano Ronaldo a Torino e, secondo il Corriere dello Sport , può arrivare la prossima estate in cambio del connazionale Alex Sandro .

Bonucci ed il racconto della sua calda estate di calcioMercato : “il Real Madrid mi ha cercato” : Leonardo Bonucci ha raccontato parte della sua estate travagliata nella quale è stato contattato anche dal Real Madrid Leonardo Bonucci si appresta a vivere una serata dalle grandi emozioni con la maglia della Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri infatti, domani sera giocherà in quel di Madrid contro l’Atletico una gara delicatissima valida per gli ottavi di finale di Champions League, l’obiettivo mai negato della ...

CalcioMercato Juventus - è scontro con il Real Madrid per Eder Militao : Calciomercato Juventus – Nuova sfida di mercato in vista tra Juventus e Real Madrid. I bianconeri, alla ricerca di un difensore poliedrico, hanno posato gli occhi su Eder Militao. Il centrale/terzino del Porto è però nel mirino del Real Madrid, che gode di un rapporto privilegiato con i Dragoes. Calciomercato Juventus, chi è Eder Militao […] More

Caos Wanda Nara - la moglie di Icardi torna a parlare di Mercato sui social : il tweet sul Real Madrid poi cancellato [FOTO] : Wanda Nara non smette di far parlare di sé, la moglie di Mauro Icardi torna a parlare del marito e delle trattative di mercato sui social… ma poi cancella tutto! Wanda Nara ed i social, che gran pasticcio! Su Twitter, nella notte, la moglie di Mauro Icardi ha pubblicato una serie di foto del marito con la maglia dell’Inter, ma non solo. Anche i gol più belli segnati dall’argentino con i nerazzurri sono stati postati dalla ...

CalcioMercato Juventus - Paratici supera il Real Madrid : colpo da 50 milioni : Calciomercato Juventus – La rifondazione difensiva della Juventus ripartirà da un centrale molto giovane ma già di spessore internazionale. È questo l’identikit dell’obiettivo di mercato della dirigenza juventina che si sta muovendo ormai da settimane alla ricerca del tassello giusto da cui far partire il restyling del reparto arretrato. L’obiettivo prioritario, come conferma l’entrata in scena del […] More

CalcioMercato : se Icardi lasciasse l'Inter PSG e Real potrebbero essere interessati : Il calcio italiano è stato scosso nelle ultime ore dalla notizia, totalmente inaspettata, della decisione dell'Inter di dare la fascia di capitano a Samir Handanovic, togliendola dal braccio di Mauro Icardi. Per quanto al momento non esistano conferme ufficiali in merito, è difficile non vedere in questa scelta una reazione della società alle difficoltà per il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino. Inevitabilmente, la situazione ha ...