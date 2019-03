Mercantile arenato : nave disincagliata : ANSA, - BARI, 11 MAR - E' stata disincagliata e trainata al largo la nave turca Efe Murat incagliata dal 23 febbraio scorso a ridosso dei frangiflutti della spiaggia barese di Pane e Pomodoro durante ...

Mercantile arenato : via 300mc sedimenti : ANSA, - BARI, 07 MAR - Dovrebbero cominciare martedì prossimo le operazioni di spostamento dei circa 300 metri cubi di sedimenti che bloccano il Mercantile turco Efe Murat, che si è arenato sulla ...

Maltempo - Mercantile arenato a Bari : riprese le operazioni di svuotamento delle casse : Grazie alle condizioni meteo-marine favorevoli, è stata anticipata a questa mattina la ripresa delle operazioni di pompaggio di combustibile dalle cisterne della Efe Murat, la nave turca arenatasi sul litorale di Bari. Ieri il vento forte aveva costretto a sospendere le operazioni e a fare rientrare in porto il moto pontone Eliseo su cui viene trasportato il gasolio che viene pompato dall’imbarcazione per essere messo a deposito in ...

Mercantile arenato : flash mob in spiaggia : ANSA, - BARI, 03 MAR - Rimorchiamo il Galesus con la musica è il titolo dato al flash mob che si è tenuto questa mattina a Pane e Pomodoro a cui hanno partecipato musicisti di fama internazionale: ...

Mercantile arenato - migliorano le condizioni meteo : riprese le operazioni di svuotamento del carburante : Buone notizie per la rimozione del Mercantile turco Efe Murat, arenato davanti alla spiaggia di Pane e Pomodoro da oltre una settimana. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche, ed in ...

Mercantile arenato - operazioni sospese : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - BARI, 02 MAR - Il maltempo ha bloccato oggi le operazioni di ...

Mercantile arenato : prelievo gasolio : BARI, 01 MAR - Sono iniziate poco dopo mezzogiorno le operazioni di svuotamento dei serbatoi del carburante della Efe Murat, la nave cargo arenatasi sabato corso per il maltempo a pochi metri dalla ...

Mercantile arenato : prelievo gasolio : ANSA, - BARI, 01 MAR - Sono iniziate poco dopo mezzogiorno le operazioni di svuotamento dei serbatoi del carburante della Efe Murat, la nave cargo arenatasi sabato corso per il maltempo a pochi metri ...

Mercantile arenato : iniziate le operazioni di prelievo di gasolio : Sono iniziate poco dopo mezzogiorno le operazioni di svuotamento dei serbatoi del carburante della Efe Murat, la nave cargo arenatasi sabato corso per il maltempo a pochi metri dalla spiaggia barese di Pane e Pomodoro. In mattinata i tecnici greci e olandesi hanno concluso tutte attivita’ propedeutiche tra cui la distribuzione delle panne galleggianti in mare per contenere eventuali sversamenti di gasolio. Dalla Guardia costiera ...

Mercantile arenato : prosegue il monitoraggio della Guardia Costiera [VIDEO] : Sono iniziate oggi a Bari le operazioni per il recupero del carburante dal Mercantile EFE MURAT. La Guardia Costiera ha garantito la sicurezza delle operazioni in mare. Mercantile arenato: prosegue il monitoraggio della Guardia Costiera [VIDEO] L'articolo Mercantile arenato: prosegue il monitoraggio della Guardia Costiera [VIDEO] sembra essere il primo su Meteo Web.

Mercantile arenato a Bari : al via le operazioni di svuotamento del carburante : In corso le operazioni programmate per procedere allo svuotamento di carburante dai serbatoi del Mercantile turco Efe Murat, arenatosi a circa 200 metri dal lungomare sud di Bari il 23 febbraio. Sul posto il personale della Guardia Costiera, ed il motopontone, necessario per estrarre il gasolio (circa 30 tonnellate): le operazioni dovrebbero richiedere 4 giorni. In seguito l’armatore presenterà il piano per il recupero del relitto. ...

Mercantile arenato - via il carburante : ANSA, - BARI, 28 FEB - Sono cominciate all'alba, come previsto, le operazioni finalizzate a svuotare il carburante dai serbatoi del Mercantile turco Efe Murat, arenatosi a circa 200 metri dal ...

Mercantile arenato. tre falle in scafo : BARI, 25 FEB - Ci sono tre falle, che non interessano il serbatoio del carburante, nello scafo del Mercantile turco arenato da sabato scorso a meno di 200 metri dalla spiaggia e spinto dalla ...

Bari - il Mercantile arenato continua a inclinarsi e ha una falla : ipotesi 'oleodotto' per scongiurare disastro ambientale : Sopralluogo dei tecnici olandesi: è corsa contro il tempo per evitare la fuoriuscita di 25 tonnellate di carburante. La Procura di Bari apre un'inchiesta per naufragio colposo.