Meningite | 19enne morta per sepsi da meningococco Reggio Emilia | avviata profilassi

Meningite : attivate le misure per prevenire la diffusione della malattia a seguito della morte di una 19enne di Reggio Emilia : L’Usl della città di Reggio Emilia rende noto che una ragazza di 19 anni, ricoverata per sepsi da meningococco, è deceduta questa mattina nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Santa Maria della città. La giovane, spiega l’azienda, “ricoverata da sabato scorso in condizioni gravissime, nonostante le cure e tutti gli interventi messi in atto dai sanitari e’ deceduta per le conseguenze di questa grave ...

La Meningite torna ad uccidere : 19enne muore per sepsi : Disposte le misure di profilassi per i contatti più stretti di una 19enne morta all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio...

Meningite - 19enne morta a Reggio Emilia per sepsi da meningococco : al via la profilassi : Una ragazza di 19 anni è morta all'ospedale di Reggio Emilia per le conseguenze di sepsi da meningococco. Era stata ricoverata sabato in gravissime condizioni con i sintomi tipici della Meningite. Avviata la profilassi ai contatti stretti e al personale ospedaliero che l'ha incontrata durante il ricovero.Continua a leggere

19enne con la Meningite - non rischia la vita/ Profilassi per 20 persone tra Padova e Venezia : Padova, studentessa ricoverata per meningite: paura contagio. Allarme per chi frequenta le aule studio visitate dalla 19enne, 20 sottoposti a Profilassi.

Meningite a Padova - migliora la 19enne contagiata. In 400 si sono sottoposti a profilassi : Mentre migliorano le condizioni della studentessa 19enne, originaria di Lugnasco ma iscritta all'Università di Padova, colpita da Meningite da meningococco, sono ben 400 le persone che in meno di 24 ore hanno chiesto e ottenuto di essere sottoposte a profilassi. Si tratta probabilmente di colleghi che hanno frequentato con lei le aule studio dell'ateneo nei giorni precedenti il manifestarsi dei primi sintomi.Continua a leggere

Meningite - studentessa 19enne ricoverata a Padova. Grave un 35enne : Meningite, studentessa 19enne ricoverata a Padova. Grave un 35enne La giovane, originaria di Lagnasco (Cuneo), non è in pericolo di vita. Sottoposte a profillassi una ventina di persone. Condizioni gravi ma stazionarie per l'uomo, ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma Parole chiave: ...

Padova - 19enne in terapia intensiva per Meningite. Non è in pericolo di vita. In venti sottoposti a profilassi : Una studentessa universitaria di 19 anni è ricoverata in terapia intensiva a Padova per meningite, ma non è in pericolo di vita e sta lentamente migliorando. Ora l’attenzione si sposta sui contatti avvenuti di recente: venti persone sono state rintracciate e sottoposte a profilassi. La ragazza, residente a Lagnasco (Cuneo) ma iscritta all’università di Padova, è risultata positiva alla neisseria meningitidis, meningite da ...

Meningite - studentessa 19enne ricoverata a Padova : avviata la procedura di profilassi - Sky TG24 - : La giovane, originaria di Lagnasco , Cuneo, , non è in pericolo di vita. Sottoposte a profillassi una ventina di persone. La direzione dell'Ulss 6 del Veneto ha diramato un avviso nelle aule studio e ...

Meningite - studentessa 19enne ricoverata a Padova : avviata profilassi : Meningite, studentessa 19enne ricoverata a Padova: avviata profilassi La giovane, originaria di Lagnasco (Cuneo), non è in pericolo di vita. Sottoposte a profillassi una ventina di persone. La direzione dell’Ulss 6 del Veneto ha diramato un avviso nelle aule studio e nella biblioteca frequentate dalla ragazza nei giorni ...

Meningite : 19enne ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Sant’Antonio di Padova : Una ragazza di Lagnasco (Cuneo) è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Sant’Antonio di Padova per Meningite da meningococco: la 19enne e non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono in miglioramento. I primi sintomi della malattia si sono manifestati il 6 gennaio. I medici dell’Uls 6 hanno già rintracciato e sottoposto a profilassi una ventina di persone. La profilassi è obbligatoria solo in caso di contatto ...

Colpita da Meningite studentessa 19enne : ANSA, - PADOVA, 08 GEN - Una 19enne di Lagnasco , Cuneo, iscritta all'Università di Padova è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Sant'Antonio di Padova per meningite da meningococco. La ...