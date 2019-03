Meghan Markle | il look bianco delude Ma poi bacia Kate Middleton in rosso

“Troll russi pro Meghan Markle per irritare Buckingham Palace” : il sospetto del Telegraph : Meghan Markle, la moglie del principe Harry, è tornata al centro del dibattito tra i sudditi di Sua Maestà. A far discutere questa volta non è il suo ultimo look o uno dei suoi strappi al protocollo, quanto piuttosto l’ipotesi che ci sia una cospirazione russa contro di lei. A rivelarlo è un’analisi del Telegraph, secondo cui la Duchessa sarebbe l’obiettivo di più di 1000 account riconducibili a sorgenti automatiche, i cosiddetti ...

Le spese pazze di Meghan Markle : 8mila sterline per un abito : Come è il detto? Nel bene o nel male purché se ne parli? Perfetto e sicuramente di Meghan Markle se ne parla sempre. Soprattutto da quando si è sposata con il principe Harry. E ancora di più da quando ...

Meghan Markle - pronta a dimettersi la sua segretaria personale - Sky TG24 - : La separazione tra le due, i cui rapporti sarebbero comunque buoni, potrebbe concretizzarsi dopo la nascita del primo figlio della duchessa del Sussex in primavera

I (sempre più) mini dress di Meghan Markle durante la gravidanza : In ReissIn Loyd/FordIn Brandon MaxwellIn H&MIn Club MonacoLa dolce attesa di Meghan Markle è quasi agli sgoccioli, e ogni giorno che passa cresce la curiosità sul sesso del primogenito suo e del Principe Harry. Ad accorciarsi invece, le gonne della duchessa di Sussex che, nel corso delle ultime settimane, sembra abbia avuto sempre più audacia con gli orli. Da quando è entrata a far parte della famiglia reale, l’ex attrice di Suits, ...

Meghan Markle si trucca da sola e cucina ogni giorno per Harry : Una stretta amica di Meghan Markle ha rivelato a PEOPLE che non solo 'non c'è uno chef o un maggiordomo' a badare a Meghan Markle e Harry, dato che l'ex attrice sa cucinare molto bene e ogni giorno ...

Meghan Markle - cappotto verde come Kate Middleton per il Commonwealth Day : Meghan Markle e Harry si sono recati alla Canada House per inaugurare gli eventi del Commonwealth Day. La Duchessa del Sussex all’ottavo mese di gravidanza non è ancora andata in congedo maternità. E a soli due giorni dall’ultimo impegno, eccola di nuovo in pubblico col pancione sempre più grande, ma questa volta ben coperto come le gambe. Dopo le critiche al vestito esageratamente corto, Lady Markle ha optato per un abbigliamento ...

Meghan Markle - quarta assistente licenziata : anche Amy Pickerill se ne va dopo i suoi capricci : Sembra che lavorare per Meghan Markle sia un incubo. Amy Pickerill è una delle ultime persone arrivate nello staff che si occupa di soddisfare le esigenze della duchessa di Sussex e la quarta...

Meghan Markle incinta - ma sceglie uno stile aggressivo e sexy con l’abito corto : Meghan Markle stupisce tutti, ancora una volta. La duchessa di Sussex, infatti, nonostante la gravidanza avanzata, non rinuncia ai vari impegni istituzionali e sceglie uno stile decisamente insolito per una donna incinta appartenente alla famiglia reale. Meghan Markle, moglie del principe Harry, in occasione dell’8 marzo ha partecipato ad un convegno del Queen’s Commonwealth Trust, di cui è vicepresidente (il marito ne è presidente). ...

