Meghan Markle | cappotto verde come Kate Middleton per il Commonwealth Day

dilei

(Di lunedì 11 marzo 2019)e Harry si sono recati alla Canada House per inaugurare gli eventi delDay.La Duchessa del Sussex all’ottavo mese di gravidanza non è ancora andata in congedo maternità. E a soli due giorni dall’ultimo impegno, eccola di nuovo in pubblico col pancione sempre più grande, ma questa volta ben copertole gambe.Dopo le critiche al vestito esageratamente corto, Ladyha optato per un abbigliamento più formale. E per non sbagliare, ancora una volta si è ispirata alla cognata, proprioha fatto durante il breve tour in Marocco a fine febbraio.per ilDay indossa un, uno dei must della Duchessa di Cambridge.Si tratta di un capospalla bon ton, in stile anni ’50, color bosco con decori in nero. Ai piedi Meg sfoggia le sue amate décolletée nere con fiocchetto e clutch in satin. La ...

IOdonna : #MeghanMarkle, la sua quarta assistente si licenzia: «La Duchessa di Sussex è molto triste per questo licenziamento» - infoitcultura : Meghan Markle, l'abito è troppo corto: le foto che non piacciono alla Regina - infoitcultura : Meghan Markle, pioggia di critiche per il suo look: la gonna è troppo corta -