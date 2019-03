McLaren Senna GTR | l’hypercar che strizza l’occhio alla Formula 1 GALLERY

sportfair

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il nuovo bolide da pista del Costruttore britannico sarà realizzato in soli 75 unità venduta ad una cifra sbalorditivaha svelato foto e dettagli ufficiali dellaGTR, variante omologata esclusivamente per l’uso in pista dell’omonima hypercar dedicata ad Ayrton. La vettura, realizzata con tecnologie derivate dall’esperienza in Firmula 1, vanta un’aerodinamica specifica capaci di offrire una downforce di 1.000 kg a 250 km/h e l’uso di materiali composito che hanno permesso di contenere il peso entro i 1.188 kg.A spingere la supercar britannica ci pensa il V8 biturbo da 4.0 litri in gradi di sprigionare 825 Cv e 800 Nm di coppia massima, gestiti da un cambio sequenziale.La vettura vanta anche un impianto freni carboceramici, sedili da corsa e l’impianto di climatizzazione per allietare l’uso gravoso in pista. Realizzata in soli 75 esemplari, la...

