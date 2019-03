Matteo Salvini | l' insulto osceno sul muro e la vergogna | da dove arriva la foto

Matteo Salvini - il retroscena : adesso aspetta le urne ma finché Luigi Di Maio resiste si va avanti : 'Ho la testa dura, io non cambio. Il governo va avanti fino alla fine'. Matteo Salvini tira dritto. Senza cedimenti. Certo il Movimento 5 stelle lo irrita spesso come sulla Tav ma il leader della Lega ...

Matteo Salvini - prima frase in conferenza stampa : 'Siamo la prima forza italiana'. Di Maio umiliato in diretta : E dopo il 26 maggio, saremo la forza politica di riferimento a livello continentale'. E tanti saluti al M5s . 'Entro la prima metà di aprile - ha annunciato ancora Salvini al Consiglio federale della ...

Matteo Salvini - prima frase in conferenza stampa : "Siamo la prima forza italiana". Di Maio umiliato in diretta : Qualcuno avverta Luigi Di Maio: alla faccia dei numeri in Parlamento, Matteo Salvini si considera il leader del primo partito italiano. D'altronde, i sondaggi parlano chiaro e quando il leader della Lega tira fuori la cruda verità avviene con totale non chalance, come dato scontato. A modo suo, è ch

Matteo Salvini - annuncio in diretta : "La Tav si farà - la Telt ha approvato i bandi". Caterpillar sul M5s : "La Tav si farà". Matteo Salvini esulta davanti alle telecamere, al termine del Consiglio federale della Lega, comunicando un'ultim'ora: "Il CdA di Telt ha approvato i bandi" per l'alta velocità Torino-Lione. Tutto previsto, perché come ampiamente sottolineato domenica, dopo l'annuncio-farsa del pre

Miriana Trevisan su Matteo Salvini : "Pensano sia un bell'uomo? La cosa mi fa sorridere" : Matteo Salvini deve fare i conti con un'altra nemica. No, non si tratta di politica o di questioni interne al paese ma di una vicenda più 'pop'. Miriana Trevisan, ai suoi esordi come volto di Non è La Rai, ha avuto un fan d'eccezione: proprio il vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'interno. La curiosità era già venuta a galla qualche anno fa, ma Salvini ha voluto tirarlo fuori durante i festeggiamenti per il suo compleanno lo ...

Matteo Salvini - Miriana Trevisan brutalizza il leghista : "Fascio? Non mi permetto - ma..." : La showgirl Miriana Trevisan non ha preso bene la confessione di Matteo Salvini, che ha ammesso di aver avuto un suo poster "appeso in cameretta" da giovane. Intervistata dal Corriere della sera, la Trevisan ha drasticamente preso le distanze dal leghista: "Non apprezzo le persone che istigano alla

Matteo Renzi a L'aria che tira attacca Matteo Salvini : "Vediamo chi si brucia prima" : "Io sono stato presidente per tre anni, Matteo Salvini vediamo. In un anno non ha risolto nessun problema". Matteo Renzi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, attacca il ministro dell'Interno: "Vediamo chi si brucia prima". L'ex premier del Pd aggiunge che "l'atteggiamento del governo s

Miriana Trevisan contro Matteo Salvini : “Aveva il mio poster? Sono gusti. A me non piace - è un signorotto” : “Da ragazzo avevo il poster di Miriana Trevisan appeso nella mia cameretta. Poi, lei l’ha saputo e si è detta schifata. Vabbè, fa niente”. Così diceva il vicepremier Matteo Salvini sabato alla sua festa di compleanno e ora la diretta interessata, Miriana Trevisan, ha commentato questa affermazione in un’intervista al Corriere della Sera. “Molte donne considerano Salvini un bell’uomo? Non l’avrei mai immaginato… È ...

Tav - Matteo Salvini non ha dubbi : “Si farà e i bandi partiranno” : Dopo il braccio di ferro interno al governo e il sostanziale rinvio di ogni decisione definitiva sulla Tav, il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, continua a esprimere ottimismo, dicendosi convinto che l'alta velocità Torino-Lione si farà e che i bandi partiranno come previsto.Continua a leggere

Quanto guadagna Matteo Salvini : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Matteo Salvini: stipendio e dichiarazione redditi Matteo Salvini: Quanto guadagna, ecco la dichiarazione dei redditi Il tema degli stipendi dei nostri politici ha da sempre tenuto alta l’ attenzione degli italiani, con una parte di essa speranzosa in un effettivo ridimensionamento dei costi della politica. In campagna elettorale, le proposte dei partiti usciti vittoriosi sembravano accomodarsi proprio a questo sentito bisogno ...

Zingaretti : “La Tav si farà perché il vero capo del governo è Matteo Salvini” : Intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa il neo segretario del Partito Democratico ha annunciato un cambio della sede del PD: "Dobbiamo sbaraccare il Nazareno e ricostruire, aprire una nuova e bella sede con una libreria al piano terra". Lione ha spiegato: "Non sono per tutte le grandi opere, ma la Tav sposta dalla gomma al ferro sia gli uomini che le merci. Quando ero piccolo si facevano i cortei per la modernità, mentre oggi ...

Sicurezza : a Milano è scontro tra il sindaco Sala e Matteo Salvini : Il tema della Sicurezza a Milano accende lo scontro - a distanza - tra il sindaco meneghino Giuseppe Sala (PD) ed il vice premier Matteo Salvini. Il primo cittadino, durante l'incontro all'ora di colazione con gli abitanti di Dergano, ha affrontato il delicato tema della Sicurezza e ha sbottato: "Noi ci prendiamo sempre le colpe, ma qualcuno dovrebbe rivolgersi anche al ministro Salvini e alla Lega". La replica del leader del Carroccio non si è ...

La voce della Politica Matteo Salvini a Scanzano Jonico : martedì 12 marzo Azienda De Pascalis : Il Segretario della Lega Matteo Salvini sarà a Scanzano Jonico martedì 12 marzo. L'appuntamento è fissato per le ore 10,30 nell'Azienda De Pascalis, in via Agri, 2,. L'Azienda è stata l'ultima - in ...

Matteo Salvini - la verità sulla crisi con Di Maio : 'Vi devo deludere : mi ha anche fatto gli auguri' : Matteo Salvini allontana le ombre della crisi sul governo, dopo gli ultimi scontri durissimi con Luigi Di Maio sulla Tav. Intervenuto alla Scuola di formazione politica della Lega a Milano, il vicepremier ha subito messo in chiaro con i giornalisti come sia messo il suo rapporto con il collega grillino: 'sulla mancata storia d'amore con Di Maio deludo i ...