Mare e città | relax e cultura | grattacieli e natura | ecco le Vacanze Mix di Veratour

Maltempo - Mareggiata trascina auto in Mare nel Catanese : oggi lutto cittadino e funerale ad Acireale : oggi lutto cittadino ad Acireale a seguito del ritrovamento, due giorni fa, del corpo dell’ultima delle tre vittime della mareggiata del 24 febbraio nella frazione di Santa Maria: è stato localizzato da sommozzatori volontari e da pescatori a poche decine di metri dal lungomare di via del Mulino. In Comune bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio negli uffici pubblici e nelle scuole. I funerali si svolgeranno alle 15:30 nella ...

Reddito di cittadinanza - un terzo dei beneficiari dovrà firMare un Patto per il lavoro : Secondo le stime illustrate dal direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell'Istat, Roberto Monducci, circa 900mila beneficiari del red.dito di cittadinanza, pari a un terzo della platea complessiva di 2,7 milioni, sono obbligati a sottoscrivere un Patto per il lavoro. Si tratta di 897mila persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni.Continua a leggere

Reddito di Cittadinanza : controlli sui requisiti ancora in alto Mare : Il 6 marzo chi possiede i requisiti potrà iniziare a fare domanda all'Inps per poter accedere al Reddito di Cittadinanza. Ma, a meno di 48 ore dal via ufficiale, la macchina amministrativa dei controlli sui requisiti dei richiedenti mostra delle evidenti difficoltà. Da quanto risulta a diverse fonti giornalistiche, infatti, come il quotidiano "Il Messaggero", l'Inps dovrebbe impiegare almeno 10 giorni per effettuare i controlli necessari sui ...

Crotone “città della vela” - Calabria da Mare anche d’inverno : La destinazione è la Calabria, anche d’inverno, da quando Crotone, nel 2012, è divenuta ‘città della vela‘, grazie ai grandi eventi nazionali e internazionali che l’hanno piazzata nel gruppo ristretto delle ‘capitali’ del Mediterraneo famose per il loro mare e per le regate: Barcellona, Palamòs, Tenerife, Gran Canaria, Malta. Non sono propositi, ma fatti. Sono appena arrivati a Crotone, infatti, quattrocento giovani ...

Morte donna Marella - il sindaco di Villar Perosa : 'La famiglia Agnelli per la città è stata tutto' : LaPresse, 'La storia di Villar Perosa coincide con quella della famiglia Agnelli, una famiglia che per la città è stata tutto'. Così il sindaco Marco Ventre ai funerali della vedova dell'avvocato ...

Brindisi : si schiantano sulla strada per il Mare - tre morti. Proclamato il lutto cittadino : I sindaci di San Pietro Vernotico e Cellino San Marco hanno Proclamato una giornata di lutto cittadino all'indomani della morte in un incidente stradale di Manuela Vigneri, 42 anni, e dei coniugi Giuseppe Ferulli, 52, e Alessandra Leuzzi, 42.Continua a leggere

Il 40 per cento di chi prenderà il reddito di cittadinanza non dovrà lavorare : ecco perché la Lega vuol ferMare il Decretone : ...- clamorosa - espressione dell'insofferenza leghista è rappresentata dalla lettera inviata dal ministro della Famiglia Lorenzo Fontana al ministro del Lavoro Luigi Di Maio e a quello dell'Economia ...

Solo una nuova fiducia tra potere e cittadini può disarMare le mafie : ... a iniziare da quelli di stampo mafioso, sempre più utilizzino sofisticati strumenti finanziari, come è noto che la corruzione sia funzionale a obiettivi di economia illegale. Se è così, la questione ...

GrottamMare - Moni Ovadia per la primavera della Città : Ad arricchire rassegne, concerti, spettacoli teatrali e di intrattenimento per adulti e bambini anche l'esperienza di noti personaggi come l'attore Giorgio Colangeli e Moni Ovadia. Entrambi sono ...

Un solo rinnovo e stop al doppio bonus : ecco chi rischia di veder sfuMare il reddito di cittadinanza : Sono 1.626 le proposte di modifica in Commissione Lavoro del Senato al testo che comprende le nuove norme su reddito e pensioni (Dl 4/2019). Una ottantina sono della maggioranza. E una buon numero riguarda proposte di modifica del reddito di cittadinanza: il Carroccio preme per una stretta al sussidio agli stranieri e chiede di erogarlo una sola volta e solo a nuclei in cui un componente abbia lavorato almeno 2 anni negli ultimi ...