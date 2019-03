Manlio Di Stefano | sconcerto in diretta | La Tav non si farà Il

Diciotti - Manlio Di Stefano : 'No all'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini ma se vince il sì...' : Sembra in confusione totale Manlio Di Stefano , sottosegretario agli Esteri del Movimento 5 stelle. Dice di credere che sul caso Diciotti 'l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini non vada ...

Diciotti - Manlio Di Stefano : "No all'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini ma se vince il sì..." : Sembra in confusione totale Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri del Movimento 5 stelle. Dice di credere che sul caso Diciotti "l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini non vada concessa perché parliamo dell'operato di un governo intero, di un Consiglio dei ministri che ha agito

Supercoppa - il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano : "Polemica ridicola - basta con ipocrisia dilagante" : "Io non ne posso più dell'ipocrisia dilagante in tutti i settori della società. Questa polemica sulla disputa della finale di Supercoppa italiana a Gedda è quantomeno ridicola per chi abbia una seppur minima conoscenza del mondo". Lo scrive il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, in un post pubblicato sul 'Blog delle stelle'."Prima di tutto, le autorità coinvolte hanno già chiarito che i settori ...