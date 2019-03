Maltempo | l’aria fredda irrompe sull’Italia ed è subito un disastro | tornado a Venezia

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) 1/13Spinea Spinea ...

traniviva : L'Italia è interessata da un flusso in quota nord-occidentale, con graduale avvezione di aria fredda e contestuale… - andreacomparato : METEO BROLLO AVEVA RAGIONE: L'ARIA POLARE MARITTIMA CREA BOZZE DI TROMBE D'ARIA IN LAGUNA SUD - Come segnalato in m… - meteolaigueglia : RT @meteo_real: ??INTENSI TEMPORALI in discesa dal nord Italia. Sta irrompendo l'aria fredda! Vediamo cosa ci aspetta nelle prossime ore h… -