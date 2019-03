Maltempo in Brasile | allagamenti a San Paolo | il bilancio delle vittime continua ad

Diga crollata in Brasile : il bilancio delle vittime sale a 121 - ricerche sospese per Maltempo : Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del crollo della Diga a Brumadinho, nel Minas Gerais (Brasile): le vittime confermate finora sono 121, e i dispersi 226, lo ha confermato un portavoce dei vigili del fuoco. La pioggia abbattutasi nell’area ha costretto le squadre di soccorso ad interrompere le ricerche di ulteriori vittime: le operazioni ricominceranno non appena le piogge diminuiranno di intensità. Dei 121 corpi finora ...