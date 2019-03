Maltempo Genova | attuate le misure di pubblica incolumità a causa dei forti venti in

Maltempo Genova - Giampedrone : “Il lungomare di Voltri tra le priorità” : “Il lungomare di Voltri e la sua messa in sicurezza sono ovviamente tra le priorita’ dell’amministrazione regionale, che dal 2015 lavora costantemente per la mitigazione del rischio in tutte le sue forme e per assicurare le opere, necessarie e attese da ben prima del nostro insediamento, che mettano in sicurezza la Liguria”. Lo assicura l’assessore regionale alla Difesa del suolo, Giacomo Giampedrone, dopo la ...

Maltempo : 3 voli diretti a Genova atterrano a Torino e Milano : A causa del Maltempo su Genova tre voli sono stati dirottati dall’aeroporto Cristoforo Colombo. Per la scarsa visibilità gli aerei provenienti da Bari e Napoli sono stati fatti atterrare a Torino mentre quello proveniente da Tirana è stato trasferito a Milano Malpensa. L'articolo Maltempo: 3 voli diretti a Genova atterrano a Torino e Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

Neve a Genova e grandinata su Capri - Maltempo sull’Italia da Nord a Sud | : Anticipato da un’allerta diramata in varie regioni, il maltempo è arrivato sul Belpaese. Ma nel weekend tornerà il sole

Maltempo : modifiche alla circolazione sulla Acqui-Genova : OVADA - Dopo i disagi provocati dalla prima 'vera' nevicata di questo inverno, con alcuni convogli che hanno raggiunto i rispettivi capolinea in ritardo, anche per la giornata di oggi, giovedì 24 ...

Maltempo Genova : nevicata finita ora si teme gelo e vento : “Il peggio e’ passato” dichiara il governatore della Liguria Giovanni Toti dopo la nevicata che ha interessato Genova e l’entroterra, ma “ora inizia la gestione piu’ delicata e manteniamo l’attenzione molto alta perche’ con gelo e forte vento ci possono essere effetti significativi” ha aggiunto l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone. A preoccupare sono il ghiaccio che ...

Maltempo - neve sul Nord Italia : Genova imbiancata. FOTO : Maltempo, neve sul Nord Italia: Genova imbiancata. FOTO Difficoltà all'aeroporto Cristoforo Colombo dove alcuni voli sono stati dirottati e cancellati ma c'è chi, sfidando il freddo, ne ha approfittato per immortalare la città imbiancata. Fiocchi anche al Centro Italia, a Castelli Romani Parole chiave: ...

Maltempo : 2 voli in arrivo a Genova dirottati - 1 cancellato : Per la forte nevicata che si sta abbattendo su Genova disagi anche all’aeroporto Cristoforo Colombo dove due voli in arrivo sono stati dirottati mentre due al momento stanno subendo ritardi e quello diretto ad Amsterdam è stato cancellato. Nel dettaglio sono stati dirottati il volo proveniente da Amsterdam e quello in arrivo da Roma e’ stato spostato. Il volo su cui era a bordo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ...

Maltempo : code in autostrada e bus fermi per neve a Genova : Iniziano i primi disagi legati all’intensa nevicata che si è abbattuta su Genova nel primo pomeriggio. Sul raccordo tra A26 e A7 si registra un chilometro di coda per auto e camion incolonnati in attesa di muoversi. Rallentamenti anche in A10 in uscita a Genova Aeroporto. In città sono rimasti fermi i bus della Amt delle linee collinari e per i tratti in salita. L'articolo Maltempo: code in autostrada e bus fermi per neve a Genova sembra ...

Maltempo in Liguria : forti nevicate in atto - bufera di neve su Genova [VIDEO] : [flowplayer id="146668"] Come ampiamente previsto l'irruzione artica è giunta nel Mediterraneo e sta innescando le prime importanti nevicate sino a bassa quota. Com'era nelle attese la Liguria è...

Maltempo Genova : prosegue l’allerta per neve - avviso per vento di burrasca : In seguito al messaggio emesso dal Centro Funzionale Meteo idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria lo stato di allerta nivologica gialla nel territorio del Comune di Genova è stato prolungato fino alle ore 06.00 di domani giovedì 24 gennaio. Inoltre, viste le previsioni di vento di burrasca forte per la giornata di domani giovedì 24 gennaio, entrano in vigore le ordinanze del Sindaco che dispongono alcune misure a tutela della ...