Maltempo, danni e paura nel Veneziano: trombe marine e alberi crollati sulle auto

(Di lunedì 11 marzo 2019)a causa del forte vento in diverse zone del. Ipiù gravi a Spinea, nella zona del Villaggio dei Fiori, dove nel pomeriggio un albero è caduto sopra alcuneparcheggiate. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.anche a Mestre ea Chioggia per una tromba marina.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...