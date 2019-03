Madrid | 15 anni fa gli attentati che provocarono 191 vittime e oltre 2mila feriti

Attentati Madrid - la storia degli attacchi che 15 anni fa sconvolsero la Spagna : Rimane uno dei più devastanti attacchi al cuore dell’Europa, individuato con una sigla giornalistica asettica ma evocativa: “el 11-M”. Esattamente quindici anni fa, alle prime luci di un giorno feriale (le lancette segnavano le 7:37) nella stazione madrilena di Atocha risuonò il fragore sinistro di una bomba che sventrò un tren de cercanías, un convoglio carico di pendolari. Pochi minuti dopo altri nove ordigni scoppieranno in due ...

Il Real Madrid saluta dopo tre anni la Champions League. L'Ajax vince 1-4 : Prima o poi doveva succedere. E forse non poteva che accadere in questa stagione iniziata in estate con una brezza di fine d'un epoca e continuata con un sapore di smobilitazione, di un me voy diffuso ...

Madrid - ragazzo di 26 anni uccide la mamma - la fa a pezzi e la mangia insieme al suo cane : E' una vicenda davvero terribile quella che arriva da Madrid, dove un ragazzo di 26 anni si è macchiato di un crimine efferato. Secondo quanto riporta la stampa locale, il giovane, in preda ad un autentico raptus di follia, ha ucciso sua madre, ne ha fatto a pezzi il suo corpo e poi l'ha mangiata insieme al suo cane. Gli inquirenti, che si sono recati sulla scena del crimine, avrebbero trovato infatti alcuni contenitori di plastica, in cui il ...

Madrid - processo a leader indipendentisti catalani. Pene fino a 25 anni di carcere : Si apre oggi alla Corte Suprema di Madrid il processo contro dodici leader indipendentisti catalani accusati di ribellione, sedizione e malversazione, con Pene massime che potrebbero arrivare fino a 25 anni di carcere: è il culmine di quella "via giudiziaria" che il governo dell'ex premier Mariano Rajoy ha scelto come strumento di auspicata normalizzazione. Una "applicazione ordinaria della giustizia", come specificato dall'ambasciatore a Roma, ...

DIRETTA ATLETICO Madrid REAL Madrid / Streaming video DAZN : il derby ha oltre 110 anni di storia - Liga - : DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID: info Streaming video DAZN sull'attesissimo derby di MADRID, valido nella 23giornata della Liga, oggi 9 febbraio 2019.