M5s | spunta l’atto costitutivo Associazione del 2017 | Di Maio e Davide Casaleggio

Sondaggi elettorali - alle europee spunta la lista ‘Siamo europei’ di Calenda e scavalca il M5s : Gli ultimi Sondaggi elettorali, prendendo in considerazione le prossime elezioni europee di maggio, evidenziano il potenziale della lista europeista 'Siamo europei', proposta da Carlo Calenda e a cui potrebbe aderire il Pd. La lista si avvicina al 23% e scavalca il Movimento 5 Stelle, che continua a perdere consensi.Continua a leggere

Legittima difesa - spunta dossier M5s : di Antonio Atte Un dossier interno che passa in rassegna le "criticità" contenute nel provvedimento sulla Legittima difesa , in discussione in queste ore alla Camera. E' il documento che da giorni ...

M5s - caso rimborsi : Giulia Sarti si autosospende e nelle chat spunta il nome di Casalino : Giulia Sarti, deputata del Movimento 5 Stelle, travolta dal caso "mancati rimborsi" (denunciato diversi mesi fa dalla trasmissione Le Iene) si è autosospesa dal partito e ha lasciato la presidenza della Commissione Giustizia della Camera. La grillina aveva accusato, e denunciato, l'ex compagno Bogdan Andrea Tibusche (conosciuto sui social anche come Andrea De Girolamo) di averle sottratto soldi dal conto. L'uomo ha svelato il retroscena politico ...

Inps - M5s s'impunta su Tridico. Non c'è accordo con la Lega - spunta l'ipotesi di un commissario-traghettatore : Pasquale Tridico? "No". Pasquale Tridico? "Non va bene". Pasquale Tridico? "Non se ne parla". Chi nei 5 stelle ha guidato la trattativa con la Lega per la presidenza dell'Inps l'ha ripetuto in modo incessante nelle ultime due settimane: quel posto spetta al Movimento e nello specifico al papà del reddito di cittadinanza, super consulente e fidatissimo di Luigi Di Maio. Dal Carroccio è arrivata sempre la stessa risposta: no. Solo ...

M5s - spunta comitato rimborsi : soldi in più a Rousseau : di Antonio Atte Un organo centrale, creato apposta per "curare attivamente l'organizzazione, l'amministrazione, il coordinamento, la disciplina, la rendicontazione e la gestione delle restituzioni ...

M5s - spunta comitato rimborsi : a Di Maio chiavi 'cassaforte' : di Antonio Atte Un organo centrale, creato apposta per "curare attivamente l'organizzazione, l'amministrazione, il coordinamento, la disciplina, la rendicontazione e la gestione delle restituzioni ...

M5s - spunta il manuale per "l'indottrinamento" dei parlamentari grillini : Come mantenere la linea politica decisa dal vertice, evitare strafalcioni e risparmiarsi figuracce? La macchina della propaganda grillina ha pensato anche a questo. E la risposta è in un prontuario per l"indottrinamento dei deputati, che ogni sette giorni viene distribuito dai vertici della comunicazione della Casaleggio associati agli eletti pentastellati che occupano gli scranni di Montecitorio.La Repubblica ne ha scovato una copia dimenticata ...